В Ивановской области еще несколько домов обрушились, как пятиэтажка в Юрьевце





Как мы уже сообщали, причиной сегодняшнего обрушения пятиэтажки в Юрьевце коммунальщики назвали дренажную систему, которая не работает во всем городе. Грунтовые воды подмыли фундамент.

Почти 10 лет назад похожая история произошла в Приволжске. В двухэтажном доме рухнула стена. Почти по всей площади. Тогда никто не пострадал.

А вот в Бибиреве Ивановского района без жертв не обошлось. 16 лет назад без крова в один миг остались 63 учащихся и 13 семей сотрудников, проживавших в общежитии 15-го ПТУ. Стена пятиэтажки рухнула. Под завалами погиб один из преподавателей училища. Около половины пятого утра заискрила проводка, и рухнула капитальная стена. Причина - подвал дома в течение нескольких лет подтапливало. Фундамент подмывало. Но проблема не решалась, что привело в итоге к ЧП. Восстанавливали общежитие тогда три года.

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