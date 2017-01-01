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вчера, 15:50Грунтовые воды угрожают еще 8 домам в Юрьевце
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вчера, 08:09В Юрьевце рухнула стена многоквартирного дома
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Новости
В Ивановской области еще несколько домов обрушились, как пятиэтажка в Юрьевце
Как мы уже сообщали, причиной сегодняшнего обрушения пятиэтажки в Юрьевце коммунальщики назвали дренажную систему, которая не работает во всем городе. Грунтовые воды подмыли фундамент.
Почти 10 лет назад похожая история произошла в Приволжске. В двухэтажном доме рухнула стена. Почти по всей площади. Тогда никто не пострадал.
А вот в Бибиреве Ивановского района без жертв не обошлось. 16 лет назад без крова в один миг остались 63 учащихся и 13 семей сотрудников, проживавших в общежитии 15-го ПТУ. Стена пятиэтажки рухнула. Под завалами погиб один из преподавателей училища. Около половины пятого утра заискрила проводка, и рухнула капитальная стена. Причина - подвал дома в течение нескольких лет подтапливало. Фундамент подмывало. Но проблема не решалась, что привело в итоге к ЧП. Восстанавливали общежитие тогда три года.
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Вот где:
"Во время строительства Крымского моста обнаружена ошибка с выбором грунта для земляной насыпи, по которой проложены железнодорожные подходы к мосту. Для замены грунта и сопутствующих работ может потребоваться до 2,9 миллиарда рублей, рассказал гендиректор компании-подрядчика «Ленпромтранспроект» Ростислав Шкурко."