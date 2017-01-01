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Новости

вчера, 17:15

Ивановец до смерти забил палками знакомого в производственном цехе

И заявил, что тот сам упал и умер


В Иванове вынесен приговор в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено в июле 2017 года. Подсудимый вместе со своим знакомым находился в бытовке производственного цеха одного из ивановских предприятий. Выпивали. Между мужчинами из-за алкоголя возник конфликт. Во время ссоры подсудимый схватил палки и стал избивать ими своего собутыльника. Потерпевший получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался.

Свою вину мужчина сначала не признавал, говорил суду, что нанес потерпевшему незначительные повреждения, а травмы, ставшие причиной смерти, тот получил сам в результате падения.

По инициативе государственного обвинения в судебном заседании   назначены дополнительные судебно-медицинская и медицинская медико-криминалистическая экспертиза, из выводов которых, достоверно установлено, что в результате падения данные травмы пострадавшим получены быть не могли.

Под давлением представленных доказательств подсудимый в итоге полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



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