На улице Парижской Коммуны в Иванове временно отключат газ

В связи с ремонтом газопровода





По сообщению ивановской мэрии, 26 декабря на улице Менделеева будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим от газоснабжения отключат жителей многоквартирных домов 20, 22 и 24 по улице Парижской Коммуны. Планируемое время отключения - с 09:00 до 16:00.

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