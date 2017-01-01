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вчера, 16:59
На улице Парижской Коммуны в Иванове временно отключат газ
В связи с ремонтом газопровода
По сообщению ивановской мэрии, 26 декабря на улице Менделеева будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим от газоснабжения отключат жителей многоквартирных домов 20, 22 и 24 по улице Парижской Коммуны. Планируемое время отключения - с 09:00 до 16:00.
ключевые слова: газ газоснабжение
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