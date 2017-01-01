Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:59

На улице Парижской Коммуны в Иванове временно отключат газ

В связи с ремонтом газопровода


По сообщению ивановской мэрии, 26 декабря на улице Менделеева будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим от газоснабжения отключат жителей многоквартирных домов 20, 22 и 24 по улице Парижской Коммуны. Планируемое время отключения - с 09:00 до 16:00.



ключевые слова: газ газоснабжение
  • оцените новость:
  • (0)
  • 412
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации