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вчера, 11:55На площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок
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За селфи из Новогоднего городка на площади Пушкина будут давать подарки
Условия участия в розыгрыше призов
Как мы сообщали ранее, завтра, 23 декабря, на площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок. Организаторы объявили о намерении поощрять посетителей за наиболее удачные селфи-снимки, сделанные на празднике.
Гостям городка предлагается публиковать в соцсетях свои селфи, подтвердить публикацию у администраторов ярмарки и дождаться розыгрыша призов. Ежедневно с 24 декабря в 17.00 на сцене городка будут объявляться 5 счастливчиков. Им будут вручаться новогодние призы и подарки. Обязательным условием участия в конкурсе является хэштег #новогоднийгородок, которым необходимо сопроводить публикацию фото в соцсети.
С подробной программой и режимом работы Новогоднего городка можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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- Медведьвчера, 17:01А все бабки, полученные от дохода этого мероприятия мы отдадим пострадавшим оставшимся без дома жителям города Юрьевец, - нет?! Бида пичаль
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- Jeryвчера, 20:02Хорошая инициатива, уверен у многих появится новогоднее настроение