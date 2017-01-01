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Новости

вчера, 16:50

За селфи из Новогоднего городка на площади Пушкина будут давать подарки

Условия участия в розыгрыше призов


Как мы сообщали ранее, завтра, 23 декабря, на площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок. Организаторы объявили о намерении поощрять посетителей за наиболее удачные селфи-снимки, сделанные на празднике.

Гостям городка предлагается публиковать в соцсетях свои селфи, подтвердить публикацию у администраторов ярмарки и дождаться розыгрыша призов. Ежедневно с 24 декабря в 17.00 на сцене городка будут объявляться 5 счастливчиков. Им будут вручаться новогодние призы и подарки. Обязательным условием участия в конкурсе является хэштег #новогоднийгородок, которым необходимо сопроводить публикацию фото в соцсети.

С подробной программой и режимом работы Новогоднего городка можно ознакомиться ЗДЕСЬ.



ключевые слова: Новогодний городок селфи конкурс розыгрыш
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 17:01
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										-1
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							А все бабки, полученные от дохода этого мероприятия мы отдадим пострадавшим оставшимся без дома жителям города Юрьевец, - нет?! Бида пичаль								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Jery								
							
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  • вчера, 20:02
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										0
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							Хорошая инициатива, уверен у многих появится новогоднее настроение								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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