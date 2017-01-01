За селфи из Новогоднего городка на площади Пушкина будут давать подарки

Условия участия в розыгрыше призов





Как мы сообщали ранее, завтра, 23 декабря, на площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок. Организаторы объявили о намерении поощрять посетителей за наиболее удачные селфи-снимки, сделанные на празднике.

Гостям городка предлагается публиковать в соцсетях свои селфи, подтвердить публикацию у администраторов ярмарки и дождаться розыгрыша призов. Ежедневно с 24 декабря в 17.00 на сцене городка будут объявляться 5 счастливчиков. Им будут вручаться новогодние призы и подарки. Обязательным условием участия в конкурсе является хэштег #новогоднийгородок, которым необходимо сопроводить публикацию фото в соцсети.



С подробной программой и режимом работы Новогоднего городка можно ознакомиться ЗДЕСЬ.



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