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Новости

вчера, 16:20

На перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова в Иванове отключат светофоры


25 декабря на перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова областного центра будут отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения - с 09.00 до 17.00.



ключевые слова: перекресток светофоры
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 16:58
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							О, еще Фридриха/Громобоя/Спартака и у Современника выключите, - каллапс города на выходные праздничные закупки 146%
    
а нет, еще не хватает Смирнова-МарииРябининой, и всё - можно стоять вечно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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