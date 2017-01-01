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вчера, 16:20
На перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова в Иванове отключат светофоры
25 декабря на перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова областного центра будут отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения - с 09.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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Комментарии (1)
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а нет, еще не хватает Смирнова-МарииРябининой, и всё - можно стоять вечно.