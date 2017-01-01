В Иванове принят бюджет города на 2018 год

Основные параметры





В областном центре принят бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Он носит социальную направленность. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил глава города Владимир Шарыпов, комментируя итоги заседания Ивановской городской думы, утвердившей главный финансовый документ муниципалитета.

Принятый бюджет предусмотрено финансирование 16 муниципальных программ. Доля расходов бюджета города на 2018 год, реализуемых в программном формате, составляет 95,1% от общего объема расходов бюджета. Это муниципальные программы:

1. «Развитие образования города Иванова»

2. «Забота и поддержка»

3. «Реализация молодёжной политики и организация общегородских мероприятий»

4. «Культурное пространство города Иванова»

5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»

6. «Благоустройство города Иванова»

7. «Безопасный город»

8. «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

9. «Градостроительство и территориальное планирование»

10. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»

11. «Совершенствование местного самоуправления города Иванова»

12. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова»

13. «Управление муниципальным имуществом города Иванова»

14. «Электронный город»

15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»

16. «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове».

Как сообщила начальник финансово-казначейского управления Тамара Кармазина, основные характеристики проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Иванова на 2018-2020 годы, а также с учётом безвозмездных поступлений в бюджет, определённых проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в виде дотации, субсидии, субвенций.

Доходы бюджета города в 2018 году прогнозируются в объёме 5 899 062,22 тыс. рублей, расходы - 6 222 779,92 тыс. рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются в 2018 году в размере 2 661 885,22 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы - 3 172 905,20 тыс. рублей. Дефицит бюджета на 2018-2020 годы предусмотрен в пределах уровня, допустимого Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В сравнении с параметрами бюджета, утверждённого на плановый период 2018 и 2019 годов, налоговые и неналоговые доходы на 2018 год увеличиваются в целом на 72 162,10 тыс. рублей. Сумма налоговых доходов на 2018 год увеличивается по сравнению с параметрами бюджета, утвержденными на плановый период 2018 и 2019 годов, на 38 320,50 тыс. рублей.

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