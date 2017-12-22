Грунтовые воды угрожают еще 8 домам в Юрьевце

Коммунальщики назвали причину обрушения пятиэтажки (фото, видео с квадрокоптера)





Управляющая компания ОАО «Домоуправление», обслуживавшая обрушившуюся пятиэтажку в Юрьевце, прокомментировала ситуацию с пострадавшим домом. Коммунальщики уверяют, что причина обрушения - в дренажной системе, которая не работает во всем городе. Кстати, этот дом получил в этом году от администрации города грамоту как Дом образцового содержания.

Больших трещин на доме не было, говорят в УК. Пятиэтажка была отремонтирована от и до. Недавно заменили систему отопления.

Коммунальщики говорят, что грунтовые воды угрожают ещё 8 домам - по улицам Пушкина и Титова (где кстати, находится общежитие, куда расселили пострадавших). Эта пятиэтажка была без подвала, поэтому, говорят коммунальщики, воду откачивать было трудно (откачивали дренажным насосом). То есть подтопления случались постоянно.

Напомним, сообщение об обрушении части дома в городе Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступило в пятницу, 22 декабря, в 06.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области. Как сообщили в ведомстве, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось обрушение внешней стены первого подъезда 5-этажного 2-подъездного многоквартирного дома. Здание 1972 года постройки, кирпичное, негазифицированное, на 40 квартир, в которых проживало 54 человека (детей нет).

Жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас жильцы дома размещены в пункте временного проживания в общежитии колледжа, для них организовано горячее питание.

Из Нижнего Новгорода для обследования строения доставлен диагностический комплекс «Струна», до конца дня эта работа должна быть завершена.

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