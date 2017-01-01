В Ивановской области изменится стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Впервые за последние 4 года





Утвержден план по решению проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области. Документ разработан региональным правительством совместно с представителями общественности, в том числе активистами ОНФ, членами Общественной палаты Ивановской области, представителями ТОС.

Глава региона Станислав Воскресенский подчеркнул, что приоритетом работы станет поддержка социально-незащищенных категорий граждан. Ключевые положения плана касаются снижения финансовой нагрузки для населения, повышение качества обслуживания населения и прозрачности работы регионального оператора по обращению с ТКО. Также реализация плана предполагает совершенствование нормативной базы и информационного обеспечения деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

Как доложил заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский, принято решение об отмене индексации тарифа на вывоз ТКО в 2018 году. Кроме того, с региональным оператором по обращению с ТКО согласован вопрос о начислении платы за вывоз мусора для многодетных семей с применением тарифа, ниже предельно установленного. Фактически в регионе появится новая льготная категория. Сегодня свыше 6 тысяч многодетных семей, в которых около 20 тысяч детей. «Независимо от количества детей в многодетных семьях платеж за вывоз мусора будет выставляться только на троих членов семьи», – пояснил глава региона.

Александр Шаботинский добавил, что вводится упрощенный порядок уведомления регоператора многодетными семьями. «Многодетной семье достаточно обратиться в офис регоператора, и счета им будут выставляться на троих человек», – сказал он. Упрощенный порядок вводится и при приеме заявлений о необоснованном выставлении счетов.

Еще одно ключевое изменение – впервые за последние четыре года будет пересмотрен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, от которого зависит размер субсидии на оплату ЖКУ. Как пояснил врио губернатора, в Ивановской области, как и везде в России, предусмотрены субсидии для граждан, у которых сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от среднего дохода. «Однако из-за того, что этот стандарт не индексировался, получилось, что услуги по вывозу ТКО в него не включены, счета людям выставили, а компенсацию они не получили. Это мы как раз исправляем. Изменение затронет 45 тысяч семей, которые смогут сократить расходы на коммуналку», – подчеркнул Станислав Воскресенский.

Александр Шаботинский добавил, что размер субсидии после пересмотра стандарта увеличится, а воспользоваться субсидией по сравнению с 2017 годом смогут дополнительно пять тысяч семей региона.

В число мер по снижению финансовой нагрузки для населения также вошло ‎сокращение сопутствующих платежей. В частности, достигнуто соглашение со Сбербанком о порядке оплаты гражданами услуги по вывозу ТКО наличными средствами. Так, гражданам будут выдаваться бесплатные карты «Моментум», комиссионный сбор по которым не превысит 1%. Сбербанком также прорабатываются другие варианты по снижению комиссионных сборов.

Станислав Воскресенский среди основных моментов изменений также обозначил повышение качества работы регоператора. По его словам, ему неоднократно поступали обращения от граждан по поводу некорректного общения с заявителями в офисах регоператора. Александр Шаботинский проинформировал, что все офисы будут оборудованы системами видеонаблюдения и звукозаписи телефонных разговоров. «Таким образом, у нас появится дополнительная возможность контролировать качество работы регоператора, повысить ее прозрачность», – доложил зампред правительства области.

Предусмотрена также организация дополнительных офисов регоператора и пунктов выдачи пакетов для сбора мусора. Кроме того, весь транспорт, задействованный на вывозе ТКО, будет оборудован системой ГЛОНАСС, и департамент ЖКХ Ивановской области будет контролировать маршруты движения техники. Контейнерные площадки будут дооборудованы, в том числе отсеками для крупногабаритного мусора.

Кроме того, запланирована работа по совершенствованию нормативной базы. В частности, будет проведен анализ фактических объемов накопления мусора. К этой работе подключатся активисты ОНФ, представители ТОС. «Совместно с общественниками будем выезжать по области, делать замеры и, при необходимости, в соответствии с действующей методикой, норматив накопления будет пересмотрен», – сообщил Александр Шаботинский.

В рамках исполнения плана проведут ‎сверку базы данных для выставления счетов. Сегодня существует положительная практика работы с ТОС, когда внутри территории эта информация аккумулируется и передается регоператору.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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