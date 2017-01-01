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Новости

вчера, 15:06

В Ивановской области звонки с таксофонов станут бесплатными


По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, с 1 января 2018 года в Ивановской области, как и по всей стране, отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. «Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

«Наша компания сделала еще один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны. И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села», – добавил Михаил Осеевский.

Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.



ключевые слова: таксофон "Ростелеком"
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 15:31
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    • 
										+1
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							Очень вовремя, при почти бесплатной сотовой связи и наличии телефона даже у бомжа. Поди еще поищи такой таксофон...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Executor								
							
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  • вчера, 15:37
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая же сотовая связь почти бесплатная? 300-500 р - это для многих весомая сумма. А в данном случае это облегчит жизнь людям в отдаленных районах, деревнях, селах, где зачастую никакой сотовой связи нет, один таксофон на всю деревню.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • вчера, 15:41
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										+1
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							Если личность звонившего не будут индефицировать - дурная затея.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • вчера, 15:45
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										+1
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							идентифицировать, извините.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 15:42
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										-1
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							Чё тут? НЕ ПРОБЕГАЛ ЕЩЁ ТРОЛЛЬ? ВСЕХ ТРОЛЛЕЙ ДЕПОРТИРУЕМ В СТРАНУ ТРОЛЛЯНДИЮ!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 15:52
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    • 
										-1
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							БУДУ ТЕПЕРЬ ЗАКАЗЫВАТЬ У ВАХТАНГА КОЛЁСА И СПИРТ БЕСПЛАТНО!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 15:54
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    • 
										-1
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							О... Смотрю согласился неудачник! И Страна у тебя Тролляндия! КУ КУ! ТРОЛЛЯ! ТЫ НЕУДАЧНИК!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 15:55
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    • 
										-1
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							СХОДИ В ТУАЛЕТ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 15:55
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    • 
										-1
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							И ПОПЛАЧЬ ПОКА НИКТО НЕ ВИДИТ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • вчера, 15:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НЕУДАЧНИК!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • вчера, 15:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"такие звонки составляют четверть общего трафика"- не смешно такие заявления делать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Оксана Зима								
							
    • 
							
  • вчера, 16:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							каким образом таксофон определит связь- внутризоновая в соседнюю деревню или в город на мобильник?а деревенские не с таксофона же на таксофон будут звонить
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Есть такая штука биллинг, это её забота.
    
Звонки на таксофон всегда были платные. По сути вернули социализм, когда платили только за 8-ку, а все остальные вызовы были нахаляву (за рупь пять абонентки)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новость хорошая, но не запоздалая ли? Сколько видела этих таксофонов - они стоят то без трубки, то еще как-то раскурочены. А лет десять назад, когда их устанавливали, денежки хорошие были освоены по федеральной программе - помнится, вроде бы 250 млн. рублей. В Ярославской области оператором был то ли СМАРТ, то ли МТС. Но уже тогда почти у всех были мобильные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А не будут ли звонки бесплатными оттого, что за них заплатят из бюджета области?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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