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Новости
Глава региона встретился с жителями обрушившегося дома в Юрьевце
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский побывал на месте обрушения стены пятиэтажного дома в Юрьевце, чтобы лично проконтролировать работы по ликвидации ЧС и встретиться с жителями дома, которые расселены в общежитие колледжа.
Напомним, сообщение об обрушении части дома в городе Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступило в пятницу, 22 декабря, в 06.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области. Как сообщили в ведомстве, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось обрушение внешней стены первого подъезда 5-этажного 2-подъездного многоквартирного дома. Здание 1972 года постройки, кирпичное, негазифицированное, на 40 квартир, в которых проживало 54 человека (детей нет).
Жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас жильцы дома размещены в пункте временного проживания в общежитии колледжа, для них организовано горячее питание. Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на личном контроле. «Людей в беде не бросим. Вся необходимая поддержка будет оказана, необходимые средства в резервном фонде губернатора предусмотрены», - подчеркнул Станислав Воскресенский.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области
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Комментарии (11)
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- Муравьишкавчера, 15:09Помогут... я даже не сомневаюсь.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 15:47ОН ВООБЩЕ МОЛОДЕЦ! ГУБЕРНАТОР НАШ ЧЕЛОВЕК! ТЯЖЕЛОВАТО КОНЕЧНО ПОКА... НО СКОРО ОСВОИТСЯ!
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 15:57ПРЕДЛОЖУ ЕМУ КОЛЁС СО СПИРТОМ ОТ ВАХТАНГА! ЧТОБЫ БЫСТРЕЙ ОСВОИЛСЯ! ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИЛСЯ СКОРЕЙ КАК Я ОБЛЕГЧАЮСЬ! СТАС - МОЙ ЧЕЛОВЕК! СТАС, Я С ТОБОЙ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 16:48ТРОЛЛЬ! ДАВАЙ ДОМОЙ! В ТРОЛЛЯНДИЮ!
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- Наталивчера, 15:57Пять квартир сложились полностью. Обрушилась наружная стена потащив за собой перекрытия, кровлю, перегородки. Как?... можно было довести до такого состояния дом? Управляющая компания работы проводила по укреплению стен, но стены так и не укрепила. Куда смотрели все эти безответственные лица? Сейчас они должны руки целовать этому бдительному мужчине, благодаря которому обошлось без жертв.
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 16:03Как бэ, пока стоит усё в порядке, Наташа. :) Это же раша. :)
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- Наталивчера, 16:17Вахтанг, тебе если скучно приставай ко мне, Лёшку не трогай. Его сегодня весь день колбасит. Может пройдет, скоро отпустит. Если нет, то пропал парень.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 16:28Ути-ути... С уточкой ванну принимаешь? Или уже из возраста вышли... (мальчик там какой-то раньше пробегал...)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 16:44ТРОЛЛЯНДИЯ! ТРОЛЛЯНДИЯ! СТРАНА НЕУДАЧНИКОВ! ХОЧУ ЧТОБЫ ЭТО ЗНАЛ ВЕСЬ МИР!!! ХЕ-ХЕ) ПУЩАЙ ОБЛОПОШАТСЯ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 16:59НАТАЛИ НЕ ХОЧЕТ СО МНОЙ НАПРЯМУЮ ИГРАТЬ... СТЕСНЯЕТСЯ НАВЕРНО)
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- sasha zвчера, 17:17Низкий поклон, тому, кто предупредил людей об опасности