Глава региона встретился с жителями обрушившегося дома в Юрьевце

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Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский побывал на месте обрушения стены пятиэтажного дома в Юрьевце, чтобы лично проконтролировать работы по ликвидации ЧС и встретиться с жителями дома, которые расселены в общежитие колледжа.

Напомним, сообщение об обрушении части дома в городе Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступило в пятницу, 22 декабря, в 06.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области. Как сообщили в ведомстве, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось обрушение внешней стены первого подъезда 5-этажного 2-подъездного многоквартирного дома. Здание 1972 года постройки, кирпичное, негазифицированное, на 40 квартир, в которых проживало 54 человека (детей нет).

Жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас жильцы дома размещены в пункте временного проживания в общежитии колледжа, для них организовано горячее питание. Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на личном контроле. «Людей в беде не бросим. Вся необходимая поддержка будет оказана, необходимые средства в резервном фонде губернатора предусмотрены», - подчеркнул Станислав Воскресенский.



Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области



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