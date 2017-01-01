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В Ивановской области без вести пропал молодой человек
Фото, приметы
В Кинешме разыскивают Андрея Сучкова. 19 декабря он ушел из дома и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего не известно. На связь с родственниками молодой человек не выходит, его телефон отключен.
Был одет в зимнюю куртку цвета топленого молока, синие джинсы, коричневую шапку с белыми узорами и бамбушкой. Светловолосый.
«Ничего подобного с ним никогда не случалось. Если и оставался ночевать у друзей всегда сообщал. В последний раз созванивалась с ним около 10 утра 19 декабря. Он сказал, что никуда уходить из дома не собирается, так как у него выходной. Но около 11 часов ушел. До 16 часов его телефон был включен, потом уже нет», - рассказала Кинешемец.RU мама пропавшего парня.
Заявление в полицию о пропаже Андрея Сучкова родственниками уже подано. К поискам также подключился отряд добровольцев «Лиза Алерт Иваново».
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении Андрея Сучкова сообщить по телефонам: 8(960)501-81-89, 8(980)684-26-11.
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Комментарии (1)
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- Анастасия Ивановавчера, 17:30Странно, а вчера вк заходил)