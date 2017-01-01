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Новости

вчера, 13:57

В Иванове контейнерные площадки ограничат бордюром и кустарником по периметру

Соответствующие изменения будут внесены в Правила благоустройства города


Сегодня в администрации областного центра состоялись публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства города.

Как сообщил на слушаниях заместитель начальника управления муниципального контроля мэрии Алексей Верезуб, последние изменения в Правила благоустройства вносились в 2014 году, с тех пор назрела необходимость привести документ в соответствие с действующим законодательством.

В новой редакции Правил предлагается:

- разграничить понятия объекта и элемента благоустройства. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные сооружения, используемые как составные части благоустройства. К элементам благоустройства относятся элементы озеленения, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (телефонные будки, общественные туалеты, стоянки велосипедов, мусоросборники), игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы.

- оборудование и содержание контейнерных площадок осуществляется управляющими организациями либо иными лицами по договору с ними за счет средств лиц, использующих мусоросборники, контейнерные площадки. Оборудование контейнерных площадок осуществляется на придомовой территории. Контейнерные площадки должны быть оборудованы огороженным отсеком для складирования крупногабаритных отходов.

- специальная (контейнерная) площадка ограничивается бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру. Расстояние от непосредственного места установки контейнерной площадки до ограждения должно составлять не менее 1 метра и не более 5 метров. В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных требований, расстояния от непосредственного места установки контейнерной площадки до ограждения устанавливаются комиссией (с участием Администрации города Иванова, представителя управления Роспотребнадзора, управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.)).



ключевые слова: благойстройство правила публичные слушания
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Комментарии (15)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 14:00
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										-1
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							Подходишь, а там весь кустарник в цвету... Красота... Прям мусор захочется чаще выносить)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • вчера, 14:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Полежать в цветущем кустарнике с мусором веселее с колёсами от Вахтанга! Приходите! Приходите!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 15:14
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							ТРОЛЛЬ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 14:14
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										-1
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							"...за счет средств лиц, использующих мусоросборники, контейнерные площадки" - ЭТО ЧТО? Мало нам в разы непонятно возросшего мусорного тарифа непонятному регоператору за непонятную работу, так еще теперь и УКашкам будем за контейнерные площадки доплачивать??? Администрация, а вы там все не подо--ли в корень, а??? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 14:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ну а Вы как хотели?
    
Только за счёт жителей. Нужно же будет плодородный грунт камазами закупать для посадки молодых саженцев ( ибо в мертвую околоконтейнерную землю или в асфальт их же не воткнешь). Нужно будет эти кусты опрыскивать от вредителей, бабочек, листовертов (иначе погибнут  и не приживутся), а также ежегодно подрезать лишние ветки, куда-то их увозить на спец машинах... Да, работы у дворников прибавится. А это стоит денег. Наших денег!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 14:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Крысам будет проще прятаться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Инь-Янь								
							
    • 
							
  • вчера, 14:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, ну как то надо  с контейнерками решать. Мусор этот везде... Управляхи их раньше содержали не очень а щас вообще расслабились, швах, никому ничего не надо. пусть будут хоть за ними числится ккак и было всегда								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неужели это поспособствует чистоте этих самых площадок? Или кусты как я понимаю, нужны для маскировки месяцами валяющегося мусора. Если с заасфальтированной поверхности площадки убрать не могут (точнее не хотят), то кто в кустах то ковыряться будет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									frosy								
							
    • 
							
  • вчера, 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хотя бы помочку будет загораживать немного и разлетаться все не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shaitan								
							
    • 
							
  • вчера, 15:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 по зеленее будет будет спрячится вид серых контейнеров								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alla								
							
    • 
							
  • вчера, 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конечно, а то у нас на помойке яма, а в ней чего-то только нет из крупного мусора, давно пора все огородить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									viagra								
							
    • 
							
  • вчера, 15:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да..не особо красиво смотреть, когда целая куча всякой хрени разлетается, вс едолжно быть огорожено, а кустики, наоборот создадут, какой никакой маскирующий вид								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 16:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы в лесу в черте города были? Посмотрите по окраине леса какой вид у вас будет. Это примерно как новогодняя елка, наряженная из помойного ведра. Или думаете дворники будут утруждать себя выковыриванием бяки из кустов?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									viagra								
							
    • 
							
  • вчера, 16:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							все равно убирать будут, тем более в метре от помойки будут эти кусты, зато все по двору не разлетится. уж куда лучше
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makaka								
							
    • 
							
  • вчера, 21:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас народ глупый, будет бросать свой мусор во все кусты подряд 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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