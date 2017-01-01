В Иванове контейнерные площадки ограничат бордюром и кустарником по периметру

Соответствующие изменения будут внесены в Правила благоустройства города





Сегодня в администрации областного центра состоялись публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства города.

Как сообщил на слушаниях заместитель начальника управления муниципального контроля мэрии Алексей Верезуб, последние изменения в Правила благоустройства вносились в 2014 году, с тех пор назрела необходимость привести документ в соответствие с действующим законодательством.

В новой редакции Правил предлагается:

- разграничить понятия объекта и элемента благоустройства. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные сооружения, используемые как составные части благоустройства. К элементам благоустройства относятся элементы озеленения, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (телефонные будки, общественные туалеты, стоянки велосипедов, мусоросборники), игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы.

- оборудование и содержание контейнерных площадок осуществляется управляющими организациями либо иными лицами по договору с ними за счет средств лиц, использующих мусоросборники, контейнерные площадки. Оборудование контейнерных площадок осуществляется на придомовой территории. Контейнерные площадки должны быть оборудованы огороженным отсеком для складирования крупногабаритных отходов.

- специальная (контейнерная) площадка ограничивается бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру. Расстояние от непосредственного места установки контейнерной площадки до ограждения должно составлять не менее 1 метра и не более 5 метров. В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных требований, расстояния от непосредственного места установки контейнерной площадки до ограждения устанавливаются комиссией (с участием Администрации города Иванова, представителя управления Роспотребнадзора, управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.)).

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