Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 23 декабря

В ближайшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдут Первенство ДЮСШ № 9 и Первенство СК «Сканер» по каратэ «Елка в кимоно». (ФОК, ул. Генерала Хлебникова, д. 32, корпус ВВ1).

Открытый Кубок города Иванова по спортивной и оздоровительной аэробике пройдет в спортивном зале ИГХТУ по адресу: пр. Шереметевский, д.10.

В спортивном комплексе «Автокраны» состоится Открытый Чемпионат и Первенство города Иванова по 3Д стрельбе из лука (СК «Автокраны», тир, ул. Некрасова, 61/1). Начало мероприятия в 11.00.

В субботу в 15.00 на площади Пушкина для ивановцев откроется Новогодний городок, который будет работать с 23 декабря по 7 января. В течение этого времени каждый день для жителей города будет организована новая уникальная программа, гуляния и конкурсы. Откроет ярмарку Главный городской Дед мороз, который прибудет в областной центр из своей резиденции в Великом Устюге в субботу 23 декабря в 15.30.

В городских парках отдыха для детей и взрослых открыты ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова действуют малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова.





Воскресенье, 24 декабря

Второй день соревнований в рамках Первенства ДЮСШ № 9, Первенства СК «Сканер» по каратэ «Елка в кимоно» (ФОК, ул. Генерала Хлебникова, 32, корпус ВВ1).

Продолжаются соревнования Открытого Кубка города Иванова по спортивной и оздоровительной аэробике (ИГХТУ, пр. Шереметевский, д.10).

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» в 10.00 начнется Фестиваль единоборств, посвященный 15-летию «АБИ «Будосан». («ФОК «Факел», ул. Куконковых, д.102).

Соревнования по спортивному ориентированию «Никольский старт» состоятся в 11.00, место проведения - лесной массив, ул. Нижняя, д. 17.

Чемпионат города Иванова по волейболу среди мужских команд пройдет в СДЮСШОР № 3 по адресу: ул. Лежневская, д. 158А), начало соревнований в 11.15.

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