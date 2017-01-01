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Новости

вчера, 13:31

Назначенные «РЖД» дополнительные поезда сделают остановку в Иванове

Расписание


По сообщению «РЖД», для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в новогодние праздничные дни назначаются поезда:

- № 337/338 Самара – Санкт-Петербург, отправлением из Самары 31 декабря. 1 января поезд сделает остановку в Иваново в 18.46-19.26, в Ярославле на Московском вокзале у поезда предусмотрена остановка в 22.12-22.20, на вокзале Ярославль-Главный – в 22.31-23.23, в Рыбинске – 2 января в 0.41-1.01;

- № 337/338 Санкт-Петербург – Уфа, отправлением из Санкт-Петербурга 2 января. 3 января поезд сделает остановку в Рыбинске в 5.05-5.25, в Ярославле на вокзале Ярославль-Главный в 6.41-7.31, на Московском вокзале – в 7.42-7.44, в Иваново – в 10.41-11.11.



ключевые слова: "РЖД" поезд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Сергей Бобров								
							
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							Поездато!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							А почему с 29 на 30 декабря из Москвы в Иваново только один поезд? Изучили пассажиропоток и решили, что и одного поезда хватит? А билет на Ласточку до Владимира в среду стоил 2552 руб. РЖД идет на встречу пассажирам(.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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