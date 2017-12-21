Прокуратура провела проверку в школе, зарастающей плесенью

По ее результатам главе Верхнеландеховского района внесено представление





Вчера в программе «Губерния» вышел сюжет «Плесень пожирает школу в Верхнем Ландехе». Речь в нем шла о единственной в поселке школе, которая находится в аварийном состоянии. Крыша протекает уже много лет. Стены и потолки обросли черной, бурой и зеленой плесенью. Дети учатся буквально под проливными дождями и страдают легочными заболеваниями.

И уже сегодня прокуратура Ивановской области сообщила, что по данному факту была проведена проверка. В школе действительно имеются многочисленные протечки кровли. «От систематических протечек на стенах коридоров и кабинетов образовалась плесень, влага попадает на элементы системы электроснабжения здания, что может привести к поражению электрическим током и пожару», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении образовательным учреждением требований Санитарно-эпидемиологического законодательства, гарантирующего безопасность обучающихся и работников образовательной организации.

Причиной выявленных нарушения является недостаток средств местного бюджета на ремонт кровли здания школы. Администрацией Верхнеландеховского района, являющейся собственником здания, принят ряд мер для исправления ситуации. Так, в 2016 году с привлечением средств областного бюджета на частичный ремонт кровли в школе потрачено более 1100 тысяч рублей. В 2017 году выделено и израсходовано 1080 тысяч рублей. Вместе с тем для полного завершения ремонтных работ необходимо еще более двух миллионов рублей.

В настоящее время главе Верхнеландеховского района прокуратурой внесено представление об устранении нарушений прав школьников и работников образовательной организации.

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