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Новости

вчера, 12:41

В «Серебряном городе» пройдет большая ярмарка новогодних подарков


Целую неделю перед Новым годом в ивановском ТРЦ «Серебряный город» будет работать большая ярмарка новогодних подарков. На 2 и 3 уровнях торгового центра посетителей ожидают оригинальные подарки: открытки, косметика, украшения для дома, новогодние сувениры, бижутерия, сладости, изделия из кожи, стекла, вязание, декупаж и многое другое.

Режим работы: 23 - 30 декабря, 10:00 - 19:00.

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