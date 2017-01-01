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вчера, 12:41
В «Серебряном городе» пройдет большая ярмарка новогодних подарков
Целую неделю перед Новым годом в ивановском ТРЦ «Серебряный город» будет работать большая ярмарка новогодних подарков. На 2 и 3 уровнях торгового центра посетителей ожидают оригинальные подарки: открытки, косметика, украшения для дома, новогодние сувениры, бижутерия, сладости, изделия из кожи, стекла, вязание, декупаж и многое другое.
Режим работы: 23 - 30 декабря, 10:00 - 19:00.
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Комментарии (4)
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- Евгения Зайцевавчера, 12:48а где отметка на правах рекламы?
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:54Круто!
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:13Конфеты с колёсами от Вахтанга! Приходите! Приходите!
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