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Новости

вчера, 12:33

В Старой Вичуге в салоне припаркованной у дома «Волги» найден труп мужчины

Проводится проверка


20 декабря около трех часов дня в салоне «Волги», припаркованной у одного из домов в поселке Старая Вичуга, был обнаружен труп ее хозяина без внешних признаков насилия. Как сообщает vichuganews.ru, погибший мужчина 1961 года рождения проживал в Кинешме. Накануне собирался ехать на работу в Москву. По факту обнаружения тела следователи проводят проверку.



ключевые слова: автомобиль труп
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • вчера, 18:08
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							Осознав ,что на работу снова надо ехать в Москву,а не на ближайшее предприятие и конца этого не предвидется сердце бедного человека не выдержало.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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