Новости
вчера, 12:33
В Старой Вичуге в салоне припаркованной у дома «Волги» найден труп мужчины
Проводится проверка
20 декабря около трех часов дня в салоне «Волги», припаркованной у одного из домов в поселке Старая Вичуга, был обнаружен труп ее хозяина без внешних признаков насилия. Как сообщает vichuganews.ru, погибший мужчина 1961 года рождения проживал в Кинешме. Накануне собирался ехать на работу в Москву. По факту обнаружения тела следователи проводят проверку.
ключевые слова: автомобиль труп
- оцените новость:
-
(0)
- 1497
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Лежневский тракторный заводвчера, 18:08Осознав ,что на работу снова надо ехать в Москву,а не на ближайшее предприятие и конца этого не предвидется сердце бедного человека не выдержало.