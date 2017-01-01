В Старой Вичуге в салоне припаркованной у дома «Волги» найден труп мужчины

Проводится проверка





20 декабря около трех часов дня в салоне «Волги», припаркованной у одного из домов в поселке Старая Вичуга, был обнаружен труп ее хозяина без внешних признаков насилия. Как сообщает vichuganews.ru, погибший мужчина 1961 года рождения проживал в Кинешме. Накануне собирался ехать на работу в Москву. По факту обнаружения тела следователи проводят проверку.

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