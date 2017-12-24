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На площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок
Подробная программа (на каждый день) и режим работы (фото)
Уже в ближайшую субботу 23 декабря на площади Пушкина для ивановцев откроется Новогодний городок. Последние приготовления к открытию ярмарки накануне лично проконтролировал мэр города Иванова Владимир Шарыпов.
Украшать площадь и устанавливать ярмарочные домики начали с начала декабря. Всего на площади Пушкина установлено 30 деревянных домиков, в которых организована торговля сувенирами и новогодними угощениями. Посетители ярмарки смогут приобрести живые и искусственные ели, новогодние игрушки и гирлянды, а также сладости (мед, пастилу, халву, пряники, орехи в фольге со сгущенкой) и горячие напитки: глинтвейн (безалкогольный) на основе вишневого сока с добавлением ягод, пряностей и меда, различные виды чая. Свои работы представят мастера народных промыслов из Иванова, Шуи, Тейковского района, Суздаля, Владимира, Городца, Москвы и Тамбова.
Владимир Шарыпов рассказал, что ярмарка будет работать с 23 декабря по 7 января, каждый день для жителей города будет организована новая уникальная программа, гуляния и конкурсы. Глава города пообещал новогоднее настроение и подарки.
Накануне открытия продавцы сувениров и сладостей украшают витрины и расставляют товар, рабочие заливают ледяную горку и монтируют сцену.
Откроет ярмарку Главный городской Дед мороз, который прибудет в областной центр из своей резиденции в Великом Устюге в субботу 23 декабря в 15.30.
Режим работы ярмарки:
- 23 декабря с 14-00 до 20-00;
- 31 декабря с 13-00 до 17-00;
- в остальные дни до 7 января 2018 года с 16-00 до 20-00 в обязательном порядке и дополнительно (по желанию продавцов сувениров) с 10-00 до 21-00.
Программа работы ярмарки:
24.12.2017 – Веселые коробейники, 17.00
Конкурсы и игры: ярмарочные заклички, коробейное мастерство, веселое представление, цыганские гадания, конкурс частушек, узнать песню по строкам и т.д.
Вокальный конкурс – песни про ярмарки.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: петухи на палочках, елочные деревянные игрушки, дипломы.
25.12.2017 – Праздник русского хлеба, 17.00
Конкурсы и игры: мастер-класс - выход с караваями на рушниках, игры-эстафеты с баранками, конкурс стихов и пословиц про бублики-баранки, пряники; танцевальный конкурс.
Вокальный конкурс – песни про каравай, пряники, баранки, бублики.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: пряники, елочные деревянные игрушки, дипломы.
26.12.2017 – День расписного платка, 17.00
Конкурсы и игры: танцы с платками, мастер-класс - завязывание платков, эстафеты с цветными платками, конкурс частушек, призы для всех, кто пришел в платках.
Вокальный конкурс – песни про русский платок.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: платочки, елочные деревянные игрушки, дипломы.
27.12.2017 – День русского валенка, 17.00
Конкурсы и игры: танцы в валенке, попасть валенком в цель, эстафеты в связанных валенках, борьба валенками, призы для всех, кто в валенках.
Вокальный конкурс – песни про валенки.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.
28.12.2017 – Девица-краса – длинная коса, 17.00
Конкурсы и игры: конкурс Снегурочек, мастер-класс и конкурс – русский поклон на 4 стороны, конкурс грации, косоплетение и т.д.
Вокальный конкурс – песни про женскую красоту.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.
29.12.2017 – Забавы молодецкие, 17.00
Конкурсы и игры: конкурс молодцев, игры с шапкой-монеткой, игры с канатом-веревкой, борьба – перетянуть палку, борьба на руках и т.д.
Вокальный конкурс – песни про молодцев и молодцов и удаль молодецкую.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: орехи, елочные деревянные игрушки, дипломы.
30.12.2017 – Новогодний субботник, 17.00
Конкурсы и игры: танцы с метлами, башня из стаканов, попасть в цель, коллективный конкурс - перенести бревнышко; узнать песню о природе и т.д
Вокальный конкурс – песни про красоту природы.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: петухи на палочке, елочные деревянные игрушки, дипломы.
31.12.2017 – Мандариновый денек, 14.00
Конкурсы и игры: народный Дед Мороз, эстафеты с мандаринами, конкурс поздравлений и пожеланий, стихи про Новый год, призы для всех, кто в оранжевом и т.д.
Встреча с Дедом Морозом
Вокальный конкурс – песни про Новый год.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: мандарины, елочные деревянные игрушки, дипломы.
01.01.2018 – Праздничный хоровод или День русских щей, 17.00
Конкурсы и игры: танцевальный марафон, новогодние поздравления, хороводы, эстафеты с поварешками и т.д.
Поздравления Деда Мороза
Вокальный конкурс – песни про хоровод, про щи.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Подарки: мандарины, конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.
02.01.2018 – День русского самовара, 17.00
Конкурсы и игры: танец-присядка – раздувание самовара, собрать лучинки для самовара, наполнить кружкой самовар, потчивание чаем, эстафета волшебные баранки и т.д.
Поздравления Деда Мороза
Вокальный конкурс – песни про самовар, чай и чаепитие.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.
03.01.2018 – День народного умельца, 17.00
Конкурсы и игры: игра на ложках, закрутить болт, сложить пирамиду из брусков, намотать веревку, забить гвоздь и т.д.
Вокальный конкурс – песни про мастеров.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: петушки на палочке, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.
04.01.2018 – Забава-рукодельница, 17.00
Конкурсы и игры: самая длинная лента, танцы с цветными резинками, косоплетение, эстафеты с платочками и веревочками, намотать клубок и т.д.
Вокальный конкурс – песни о рукоделии.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.
05.01.2018 – Народный артист, 17.00
Конкурсы и игры: танцевальный конкурс, отгадать песню, провести мастер-класс по танцевальным движениям, прочитать стихи и т.д..
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.
06.01.2018 – Святки, канун Рождества, 17.00
Конкурсы и игры: конкурс колядок, эстафеты и игры с ледянками, с лентами, гадания с помощью валенка и т.д.
Вокальный конкурс – песни о празднике Рождества, гаданиях.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Праздничный хоровод.
Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.
07.01.2018 – Рождественские гуляния, 17.00
Праздничная сказка
Подведение итогов конкурсов, награждение победителей призами и дипломами
Концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов.
Поздравление Деда Мороза
Праздничный хоровод.
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- Все эти гости приехали к нам на своих поповозках, и как Вы думаете, где они их поставили? - Нет, не на "Кокуе" - по плП - всё заняли своими ТАЗАМИ, проехать/разъехаться проблематично! - Не ездите через "фонтан" на эти дни!