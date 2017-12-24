На площади Пушкина в Иванове открывается Новогодний городок

Подробная программа (на каждый день) и режим работы (фото)







Уже в ближайшую субботу 23 декабря на площади Пушкина для ивановцев откроется Новогодний городок. Последние приготовления к открытию ярмарки накануне лично проконтролировал мэр города Иванова Владимир Шарыпов.

Украшать площадь и устанавливать ярмарочные домики начали с начала декабря. Всего на площади Пушкина установлено 30 деревянных домиков, в которых организована торговля сувенирами и новогодними угощениями. Посетители ярмарки смогут приобрести живые и искусственные ели, новогодние игрушки и гирлянды, а также сладости (мед, пастилу, халву, пряники, орехи в фольге со сгущенкой) и горячие напитки: глинтвейн (безалкогольный) на основе вишневого сока с добавлением ягод, пряностей и меда, различные виды чая. Свои работы представят мастера народных промыслов из Иванова, Шуи, Тейковского района, Суздаля, Владимира, Городца, Москвы и Тамбова.

Владимир Шарыпов рассказал, что ярмарка будет работать с 23 декабря по 7 января, каждый день для жителей города будет организована новая уникальная программа, гуляния и конкурсы. Глава города пообещал новогоднее настроение и подарки.

Накануне открытия продавцы сувениров и сладостей украшают витрины и расставляют товар, рабочие заливают ледяную горку и монтируют сцену.

Откроет ярмарку Главный городской Дед мороз, который прибудет в областной центр из своей резиденции в Великом Устюге в субботу 23 декабря в 15.30.

Режим работы ярмарки:

- 23 декабря с 14-00 до 20-00;

- 31 декабря с 13-00 до 17-00;

- в остальные дни до 7 января 2018 года с 16-00 до 20-00 в обязательном порядке и дополнительно (по желанию продавцов сувениров) с 10-00 до 21-00.

Программа работы ярмарки:

24.12.2017 – Веселые коробейники, 17.00

Конкурсы и игры: ярмарочные заклички, коробейное мастерство, веселое представление, цыганские гадания, конкурс частушек, узнать песню по строкам и т.д.

Вокальный конкурс – песни про ярмарки.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: петухи на палочках, елочные деревянные игрушки, дипломы.

25.12.2017 – Праздник русского хлеба, 17.00

Конкурсы и игры: мастер-класс - выход с караваями на рушниках, игры-эстафеты с баранками, конкурс стихов и пословиц про бублики-баранки, пряники; танцевальный конкурс.

Вокальный конкурс – песни про каравай, пряники, баранки, бублики.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: пряники, елочные деревянные игрушки, дипломы.

26.12.2017 – День расписного платка, 17.00

Конкурсы и игры: танцы с платками, мастер-класс - завязывание платков, эстафеты с цветными платками, конкурс частушек, призы для всех, кто пришел в платках.

Вокальный конкурс – песни про русский платок.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: платочки, елочные деревянные игрушки, дипломы.

27.12.2017 – День русского валенка, 17.00

Конкурсы и игры: танцы в валенке, попасть валенком в цель, эстафеты в связанных валенках, борьба валенками, призы для всех, кто в валенках.

Вокальный конкурс – песни про валенки.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.

28.12.2017 – Девица-краса – длинная коса, 17.00

Конкурсы и игры: конкурс Снегурочек, мастер-класс и конкурс – русский поклон на 4 стороны, конкурс грации, косоплетение и т.д.

Вокальный конкурс – песни про женскую красоту.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.

29.12.2017 – Забавы молодецкие, 17.00

Конкурсы и игры: конкурс молодцев, игры с шапкой-монеткой, игры с канатом-веревкой, борьба – перетянуть палку, борьба на руках и т.д.

Вокальный конкурс – песни про молодцев и молодцов и удаль молодецкую.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: орехи, елочные деревянные игрушки, дипломы.

30.12.2017 – Новогодний субботник, 17.00

Конкурсы и игры: танцы с метлами, башня из стаканов, попасть в цель, коллективный конкурс - перенести бревнышко; узнать песню о природе и т.д

Вокальный конкурс – песни про красоту природы.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: петухи на палочке, елочные деревянные игрушки, дипломы.

31.12.2017 – Мандариновый денек, 14.00

Конкурсы и игры: народный Дед Мороз, эстафеты с мандаринами, конкурс поздравлений и пожеланий, стихи про Новый год, призы для всех, кто в оранжевом и т.д.

Встреча с Дедом Морозом

Вокальный конкурс – песни про Новый год.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: мандарины, елочные деревянные игрушки, дипломы.

01.01.2018 – Праздничный хоровод или День русских щей, 17.00

Конкурсы и игры: танцевальный марафон, новогодние поздравления, хороводы, эстафеты с поварешками и т.д.

Поздравления Деда Мороза

Вокальный конкурс – песни про хоровод, про щи.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Подарки: мандарины, конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.

02.01.2018 – День русского самовара, 17.00

Конкурсы и игры: танец-присядка – раздувание самовара, собрать лучинки для самовара, наполнить кружкой самовар, потчивание чаем, эстафета волшебные баранки и т.д.

Поздравления Деда Мороза

Вокальный конкурс – песни про самовар, чай и чаепитие.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки, дипломы.

03.01.2018 – День народного умельца, 17.00

Конкурсы и игры: игра на ложках, закрутить болт, сложить пирамиду из брусков, намотать веревку, забить гвоздь и т.д.

Вокальный конкурс – песни про мастеров.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: петушки на палочке, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.

04.01.2018 – Забава-рукодельница, 17.00

Конкурсы и игры: самая длинная лента, танцы с цветными резинками, косоплетение, эстафеты с платочками и веревочками, намотать клубок и т.д.

Вокальный конкурс – песни о рукоделии.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.

05.01.2018 – Народный артист, 17.00

Конкурсы и игры: танцевальный конкурс, отгадать песню, провести мастер-класс по танцевальным движениям, прочитать стихи и т.д..

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.

06.01.2018 – Святки, канун Рождества, 17.00

Конкурсы и игры: конкурс колядок, эстафеты и игры с ледянками, с лентами, гадания с помощью валенка и т.д.

Вокальный конкурс – песни о празднике Рождества, гаданиях.

Выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Праздничный хоровод.

Подарки: конфеты, елочные деревянные игрушки и магниты, дипломы.

07.01.2018 – Рождественские гуляния, 17.00

Праздничная сказка

Подведение итогов конкурсов, награждение победителей призами и дипломами

Концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов.

Поздравление Деда Мороза

Праздничный хоровод.

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