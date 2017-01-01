В Иванове завершается подготовка новых водителей троллейбусов

Стажеры выйдут на городские маршруты в марте 2018 года





В МУП «ИПТ» завершает обучение группа подготовки водителей троллейбуса 3-го класса. Занятия начались с 19 октября. В настоящее время в группе - 10 студентов. С 21 декабря у будущих водителей начался курс учебной езды на специальном троллейбусе. В феврале-марте 2018 года планируется прохождение тестов по учебной езде в МУП «ИПТ» и сдача экзаменов в ГИБДД. Далее ученики переходят на стажировочное вождение с опытными водителями-наставниками на городских маршрутах.

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