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вчера, 11:46
В Иванове завершается подготовка новых водителей троллейбусов
Стажеры выйдут на городские маршруты в марте 2018 года
В МУП «ИПТ» завершает обучение группа подготовки водителей троллейбуса 3-го класса. Занятия начались с 19 октября. В настоящее время в группе - 10 студентов. С 21 декабря у будущих водителей начался курс учебной езды на специальном троллейбусе. В феврале-марте 2018 года планируется прохождение тестов по учебной езде в МУП «ИПТ» и сдача экзаменов в ГИБДД. Далее ученики переходят на стажировочное вождение с опытными водителями-наставниками на городских маршрутах.
ключевые слова: МУП "ИПТ" троллейбус водитель обучение
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Комментарии (10)
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- **Хранитель**вчера, 11:50о чем новость?Как ИПТ пытается выжить?Раньше в группах было по 30 учеников для сравнения
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- frosyвчера, 12:07свежая кровь, новые кадры, это хорошо)
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- Труженник тылавчера, 12:31Надеюсь, теперь-то ИПТ сделает нормальный выпуск? Или как и раньше по 75 троллейбусов в день?
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- ЙЯdЪвчера, 12:32И ждет их в результате зарплата в 15 тыщ и "шикарные" условия работы...
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- allaвчера, 12:53Здесь многие критикуют наш трали, а сами не ездят на нём, вы сами поддерживайте этот вид транспорта, тогда и не будет у них таких проблем..рыночные отношения как никак
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- Jeryвчера, 12:54хорошие новости для МУПа в плане кадров
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- **Хранитель**вчера, 13:41чего тут за модерация появилась?Раньше такого не было)
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- frosyвчера, 15:36давно у них не было новых кадров. зато им подъемные дают, как молодым специалистам
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- один из насвчера, 21:462 года назад группа выучилась, и больше не было. Хорошо, что эти 10 человек сейчас учатся, но водителей нужно намного больше.
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- **Хранитель**сегодня, 12:52мои комменты не пропускают?ПОЧЕМУ?