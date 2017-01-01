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Новости

вчера, 11:46

В Иванове завершается подготовка новых водителей троллейбусов

Стажеры выйдут на городские маршруты в марте 2018 года


В МУП «ИПТ» завершает обучение группа подготовки водителей троллейбуса 3-го класса. Занятия начались с 19 октября. В настоящее время в группе - 10 студентов. С 21 декабря у будущих водителей начался курс учебной езды на специальном троллейбусе. В феврале-марте 2018 года планируется прохождение тестов по учебной езде в МУП «ИПТ» и сдача экзаменов в ГИБДД. Далее ученики переходят на стажировочное вождение с опытными водителями-наставниками на городских маршрутах.



ключевые слова: МУП "ИПТ" троллейбус водитель обучение
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									**Хранитель**								
							
    • 
							
  • вчера, 11:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							о чем новость?Как ИПТ пытается выжить?Раньше в группах было по 30 учеников для сравнения								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									frosy								
							
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  • вчера, 12:07
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    • 
										-1
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							свежая кровь, новые кадры, это хорошо)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Труженник тыла								
							
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  • вчера, 12:31
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надеюсь, теперь-то ИПТ сделает нормальный выпуск? Или как и раньше по 75 троллейбусов в день?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 12:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							И ждет их в результате зарплата в 15 тыщ и "шикарные" условия работы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alla								
							
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  • вчера, 12:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здесь многие критикуют наш трали, а сами не ездят на нём, вы сами поддерживайте этот вид транспорта, тогда и не будет у них таких проблем..рыночные отношения как никак								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
    • 
							
  • вчера, 12:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хорошие новости для МУПа в плане кадров								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									**Хранитель**								
							
    • 
							
  • вчера, 13:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чего тут за модерация появилась?Раньше такого не было)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosy								
							
    • 
							
  • вчера, 15:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							давно у них не было новых кадров. зато им подъемные дают, как молодым специалистам
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • вчера, 21:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							2 года назад группа выучилась, и больше не было. Хорошо, что  эти 10 человек сейчас учатся, но водителей нужно намного больше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									**Хранитель**								
							
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  • сегодня, 12:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мои комменты не пропускают?ПОЧЕМУ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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