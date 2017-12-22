Эксперты назвали Иваново бедным, но независимым городом





Консалтинговое бюро «Стрелка» проанализировало доходы и расходы региональных центров России. В результате, сообщает "РБК", был составлен рейтинг самых богатых и бедных столиц российских регионов. Исследователи разделили их на 4 группы - «бедные и зависимые», «бедные и независимые» «богатые и зависимые», а также «богатые и независимые».

«Богатство - это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», - пояснили в «Стрелке». «Богатые города», по данным исследователей, «могут не просто решать оперативные проблемы, но и ставить стратегические задачи, а также имеют «подушку безопасности» на случай кризисов». «Залогом развития городов» эксперты сочли «диверсификацию источников доходов и снижение зависимости от поступлений сверху».

Иваново в этом рейтинге попало в группу «бедных и независимых» городов. Сюда же эксперты отнесли Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород, Псков и другие.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

поделиться ссылкой:

