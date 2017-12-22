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Эксперты назвали Иваново бедным, но независимым городом
Консалтинговое бюро «Стрелка» проанализировало доходы и расходы региональных центров России. В результате, сообщает "РБК", был составлен рейтинг самых богатых и бедных столиц российских регионов. Исследователи разделили их на 4 группы - «бедные и зависимые», «бедные и независимые» «богатые и зависимые», а также «богатые и независимые».
«Богатство - это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», - пояснили в «Стрелке». «Богатые города», по данным исследователей, «могут не просто решать оперативные проблемы, но и ставить стратегические задачи, а также имеют «подушку безопасности» на случай кризисов». «Залогом развития городов» эксперты сочли «диверсификацию источников доходов и снижение зависимости от поступлений сверху».
Иваново в этом рейтинге попало в группу «бедных и независимых» городов. Сюда же эксперты отнесли Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород, Псков и другие.
Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.
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Комментарии (38)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:43Конечно независимые... У нас свои санки есть. Пока без электричества, только на топливе.
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:47И добавлю: топливо у меня с собой всегда... А колесами Вахтанг снабжает. На санках мы с ним в темноте катаемся, только никогда не пойму где мы.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:50"Воришка" аккаунтов. Рано или поздно твоим чёрным делишкам придёт конец.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:56Ах ты... Символы начал друге использовать... ПОПАЛСЯ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:10Чё буковки не хватает да? ДРУЖОК?
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:11ОБЫГРАЛИ В ЧИСТУЮ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 15:44ТРОЛЛЬ! ДАВАЙ В ТРОЛЛЯНДИЮ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 15:54О... Смотрю согласился неудачник! И Страна у тебя Тролляндия! КУ КУ! ТРОЛЛЯ! ТЫ НЕУДАЧНИК!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:07ВСЁ! ТВОИ ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ СТАЛИ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ! ВСЕ КАРТЫ РАСКРЫТЫ! "ВОРИШКА" АККАУНТОВ ПОПАЛСЯ!
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- Fantomasвчера, 12:12Казань бедная? Сдурели что ли?
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:22СПИРТ С КОЛЁСАМИ ОТ ВАХТАНГА! ПРИХОДИТЕ! ПРИХОДИТЕ! Я ПОБЕДИЛ! НАГРАДИТЕ ПОБЕДИТЕЛЯ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:25ДУРАЧОК... ТЕБЕ УЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ! ДАЖЕ ВОРОНА ЗНАЕТ ЧЕМ ТЫ ПРОМЫШЛЯЕШЬ!
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:24"Воришка" аккаунтов. У меня везде символы опечатанные... Приходите ко мне на юрконсультацию, люди... НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:35У НАС ТОЛЬКО ДУРАЧКОВ ЛЮБЯТ, А ДУРАКИ ОНИ И В АФРИКЕ ДУРАКИ!
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- Ворон каркнулвчера, 12:39Ну и комменты, одни дауны собрались, еще вахтанга не хватает!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:41Спать пора. ) Хорош дежурить!)
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 12:58Юрист под кайфом уже с утра. :) Тебе колёса нужны? :) Спирт будет к вечеру, если стырить в процедурной получится. :)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:01ВАХТАНГ! СКАЗКИ НАДО ЗНАТЬ! ЧЁ В ДУРДОМЕ ТО... СКУКОТА... ЧИТАЙ СЕБЕ ПОТИХОНЬКУ)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:57ОООО!!!!! У НАС НАСТОЯЩИЕ ДУРАЧКИ ПОЯВИЛИСЬ! ВЕСЕЛО ЖИВЁМ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:03Я ПОБЕДИЛ! С ЧЕМ СЕБЯ И ПОЗДРАВЛЯЮ! А ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:23ООООО!!!!!! СКОЛЬКО У МЕНЯ ЛАЙКОВ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:37НА ДИВАНЕ ХОРОШО. ВСЕГДА НАЙДЁШЬ В ЧЁ ПОИГРАТЬ!)
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- ЙЯdЪвчера, 13:55Хорошая работа у этих экспертов. Сидишь в тепле, выковыриваешь из носа всякие полезные рейтинги. И указываешь другим на необходимость диверсификации источников доходов. И все это наверное на бюджетные деньги.
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:06Я ЁБНУТЫЙ НА ДИВАНЕ С ДВУХКОНТУРНОЙ ПЕЧКОЙ ЛЕЖУ, С КАЛАЧАМИ ДРОЧА, НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА МЕНЯ ВНИМАНИЕ!)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:15А ТЕБЕ КАКОЙ ПЛАТОЧЕК ШЬЮТ ЗНАЕШЬ?
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:16ЗАВЕРНУТЬСЯ МОЖНО КАК СЛЕДУЕТ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:16СПАТЬ ПОРА! ХОРОШ ДЕЖУРИТЬ! ВСЕХ ВОРОН УЖЕ РАСПУГАЛ! НЕ СПИТСЯ ИМ ИЗ-ЗА ТЕБЯ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:17В ТРОЛЛЯНДИИ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:08ДА... А меня все любят))))
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:08ДА... А меня все любят))))
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:09А КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ НАВЕРНО ПЛАТОЧЕК ШЬЁТ, ЧТОБЫ МНЕ ПОДАРИТЬ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:22ВОТ И СКАЗОЧКИ КОНЕЦ! А КТО СЛУШАЛ МОЛОДЕЦ! ПИРОЖКИ И БАРАНКИ НА ПЛ. ПУШКИНА!
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- evgen454633@mail.ruвчера, 19:46ДИБИЛ ты уже надоел здесь пыжиться ! Иди проспись -ДЯТЕЛ ОПЕЧАЛЕННЫЙ !
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- foxвчера, 14:29Не верно, богатство это разность потенциалов. Если уровень везде одинаковый, одинаковое благосостояние то и богатства нет.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:33Ошибочка дружок... Сколько диванчиков потребуется не подумали?
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:34А на Луну и на Марс на каком диванчике лететь, а?
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 14:40Вот над этим ⚤ подумайте. Всё ли так?
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- Donald Tram Tararamвчера, 19:02Если это бюро считает Казань бедным городом , тогда можно согласится , что безпроизводственный Иваново - независимый город.