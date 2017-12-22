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Станислав Воскресенский взял на личный контроль ликвидацию ЧС в Юрьевце
Заявление врио губернатора Ивановской области (видео)
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь жильцам обрушившегося дома в Юрьевце. Станислав Воскресенский оперативно выехал на место ЧС, чтобы проконтролировать работы по ликвидации ЧС и встретиться с жителями дома, которые расселены в общежитие колледжа.
Станислав Воскресенский отметил, что жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас жильцы дома размещены в пункте временного проживания в общежитии колледжа, для них организовано горячее питание. Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на личном контроле. «Людей в беде не бросим. Вся необходимая поддержка будет оказана, необходимые средства в резервном фонде губернатора предусмотрены», - подчеркнул глава региона.
Станислав Воскресенский также поручил провести совещание с главами районов и руководителями управляющих компаний и детально разобрать ситуацию в Юрьевце. «Есть информация, что люди ранее жаловались на то, что в доме трещина, однако управляющая компания не довела эту информацию ни до руководства района, ни, соответственно, до правительства области. Надо детально разобраться и всем объяснить, как в подобных ситуациях действовать», - отметил врио губернатора.
Сообщение об обрушении части дома в городе Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступило в пятницу, 22 декабря, в 06.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области. Как сообщили в ведомстве, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось обрушение внешней стены первого подъезда 5-этажного 2-подъездного многоквартирного дома. Здание 1978 года постройки, кирпичное, негазифицированное, на 40 квартир, в которых проживало 54 человека (детей нет).
К ликвидации последствий ЧС всего привлекается 46 человек и 14 единиц техники, в том числе по линии МЧС России - 23 человека и 5 единиц техники. Из Нижнего Новгорода выехала специальная комиссия, которая проведет обследование дома комплексом «Струна» на предмет его технического состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации. По факту обрушения дома надзорными и следственными органами проводится проверка.
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Комментарии (13)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:35А МУЖИКА НАДО НАГРАДИТЬ! НАСТОЯЩИЙ СПАСАТЕЛЬ! СТЕНЫ СТЕНАМИ... А ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ...
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- AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:44У МЕНЯ АЛКО-НАРКОТИЧЕСКИЙ ОТХОДНЯК... НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ... А МУЖИКА ЛЮБОГО Я ГОТОВ НАГРАДИТЬ СИФИЛИСОМ... ВТОМ ЧИСЛЕ И ВСЕХ ЛЮДЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ СТЕНКИ...
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:45Слушай "воришка" аккаунтов неуместно сейчас тут стебаться. СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА HTTPS ЭТИ ТРОЛЛИ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛИ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 11:59ПОПАЛСЯ! СИМВОЛЫ ОН ДРУГИЕ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ...
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:02ВСЁ! ТВОИ ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ СТАЛИ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ! ВСЕ КАРТЫ РАСКРЫТЫ! "ВОРИШКА" АККАУНТОВ ПОПАЛСЯ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:21ЧЁ? МАСКИРОВКА НЕ УДАЛАСЬ!?)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:26ТЫ ТАМ ДУРАЧОК ЗАБЫЛ СЛОВО ПОДПИСАТЬ!)))
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:35У НАС ТОЛЬКО ДУРАЧКОВ ЛЮБЯТ, А ДУРАКИ ОНИ И В АФРИКЕ ДУРАКИ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:58ОООО!!!!! У НАС НАСТОЯЩИЕ ДУРАЧКИ ПОЯВИЛИСЬ! ВЕСЕЛО ЖИВЁМ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:58ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 12:59ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:02Я ПОБЕДИЛ! С ЧЕМ СЕБЯ И ПОЗДРАВЛЯЮ! А ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)вчера, 13:23ООООО!!!!!! СКОЛЬКО У МЕНЯ ЛАЙКОВ!