Станислав Воскресенский взял на личный контроль ликвидацию ЧС в Юрьевце

Заявление врио губернатора Ивановской области (видео)





Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь жильцам обрушившегося дома в Юрьевце. Станислав Воскресенский оперативно выехал на место ЧС, чтобы проконтролировать работы по ликвидации ЧС и встретиться с жителями дома, которые расселены в общежитие колледжа.

Станислав Воскресенский отметил, что жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас жильцы дома размещены в пункте временного проживания в общежитии колледжа, для них организовано горячее питание. Врио губернатора отметил, что держит ситуацию на личном контроле. «Людей в беде не бросим. Вся необходимая поддержка будет оказана, необходимые средства в резервном фонде губернатора предусмотрены», - подчеркнул глава региона.

Станислав Воскресенский также поручил провести совещание с главами районов и руководителями управляющих компаний и детально разобрать ситуацию в Юрьевце. «Есть информация, что люди ранее жаловались на то, что в доме трещина, однако управляющая компания не довела эту информацию ни до руководства района, ни, соответственно, до правительства области. Надо детально разобраться и всем объяснить, как в подобных ситуациях действовать», - отметил врио губернатора.

Сообщение об обрушении части дома в городе Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступило в пятницу, 22 декабря, в 06.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области. Как сообщили в ведомстве, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось обрушение внешней стены первого подъезда 5-этажного 2-подъездного многоквартирного дома. Здание 1978 года постройки, кирпичное, негазифицированное, на 40 квартир, в которых проживало 54 человека (детей нет).

К ликвидации последствий ЧС всего привлекается 46 человек и 14 единиц техники, в том числе по линии МЧС России - 23 человека и 5 единиц техники. Из Нижнего Новгорода выехала специальная комиссия, которая проведет обследование дома комплексом «Струна» на предмет его технического состояния и пригодности к дальнейшей эксплуатации. По факту обрушения дома надзорными и следственными органами проводится проверка.

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