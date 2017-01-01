Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 10:52

В Иванове появился «детский» троллейбус

Фото


Сегодня на маршрут №2 вышел троллейбус, на бортах которого размещён коллаж из детских рисунков. При его создании были использованы работы участников творческого конкурса, который прошел минувшей осенью и был посвящен 55-летию ивановского троллейбуса. Конкурсы на лучшее стихотворение и рисунок о троллейбусе объявил МУП «Ивановский пассажирский транспорт».

На предприятии были оформлены несколько стендов с творческими работами, а лучшие рисунки использованы для оформления «детского» троллейбуса.



ключевые слова: троллейбус дети рисунки
  • оцените новость:
  • (2)
  • 2589
  • 8







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 11:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стесняюсь спросить: "А когда появится "новый" троллейбус и желательно не один?"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 12:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хватит чушью заниматься!! Весь этот троллейбус гнилой насквозь ,а снаружи краской закрасили ржавчину. Машины новые нужны,а не эту рухлядь фотографировать и пиариться!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • вчера, 21:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не знаю, насколько он (413) гнилой, но в прежней окраске тоже смотрелся неплохо. Лучше бы разместили коллаж на чём-нибудь пострашнее вроде 379 - заодно бы и вид преобразился за счёт красочных рисунков. Но только вид, а не тех. состояние.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Труженник тыла								
							
    • 
							
  • вчера, 12:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И не забудьте уже на все троллейбусы информаторы остановок поставить! Некоторые машины так и ездят без информаторов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Jery								
							
    • 
							
  • вчера, 12:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Достаточно оригинало)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									shaitan								
							
    • 
							
  • вчера, 12:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							красочный, у меня ребенок любит на тралике кататься								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									frosy								
							
    • 
							
  • вчера, 13:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да надо побольше красок, а то и так в такую погоду все смотрится хмуро								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ваня Петров								
							
    • 
							
  • вчера, 15:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Иваново в конце 60-х ходил детский автобус ЛАЗ-695. Только для пассажиров с дошкольниками. По маршруту 20 от ЖД, пр.Ленина, ул.Степанова, Кр.Армии, конечная на пересечении 5 Коляновской и Кудряшова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •