В Иванове появился «детский» троллейбус

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Сегодня на маршрут №2 вышел троллейбус, на бортах которого размещён коллаж из детских рисунков. При его создании были использованы работы участников творческого конкурса, который прошел минувшей осенью и был посвящен 55-летию ивановского троллейбуса. Конкурсы на лучшее стихотворение и рисунок о троллейбусе объявил МУП «Ивановский пассажирский транспорт».

На предприятии были оформлены несколько стендов с творческими работами, а лучшие рисунки использованы для оформления «детского» троллейбуса.

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