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вчера, 10:52
В Иванове появился «детский» троллейбус
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Сегодня на маршрут №2 вышел троллейбус, на бортах которого размещён коллаж из детских рисунков. При его создании были использованы работы участников творческого конкурса, который прошел минувшей осенью и был посвящен 55-летию ивановского троллейбуса. Конкурсы на лучшее стихотворение и рисунок о троллейбусе объявил МУП «Ивановский пассажирский транспорт».
На предприятии были оформлены несколько стендов с творческими работами, а лучшие рисунки использованы для оформления «детского» троллейбуса.
ключевые слова: троллейбус дети рисунки
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Комментарии (8)
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- IvZвчера, 11:47Стесняюсь спросить: "А когда появится "новый" троллейбус и желательно не один?"
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- Makar37вчера, 12:04Хватит чушью заниматься!! Весь этот троллейбус гнилой насквозь ,а снаружи краской закрасили ржавчину. Машины новые нужны,а не эту рухлядь фотографировать и пиариться!
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- один из насвчера, 21:50Не знаю, насколько он (413) гнилой, но в прежней окраске тоже смотрелся неплохо. Лучше бы разместили коллаж на чём-нибудь пострашнее вроде 379 - заодно бы и вид преобразился за счёт красочных рисунков. Но только вид, а не тех. состояние.
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- Труженник тылавчера, 12:19И не забудьте уже на все троллейбусы информаторы остановок поставить! Некоторые машины так и ездят без информаторов.
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- Jeryвчера, 12:56Достаточно оригинало)
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- shaitanвчера, 12:57красочный, у меня ребенок любит на тралике кататься
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- frosyвчера, 13:00да надо побольше красок, а то и так в такую погоду все смотрится хмуро
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- Ваня Петроввчера, 15:16В Иваново в конце 60-х ходил детский автобус ЛАЗ-695. Только для пассажиров с дошкольниками. По маршруту 20 от ЖД, пр.Ленина, ул.Степанова, Кр.Армии, конечная на пересечении 5 Коляновской и Кудряшова.