На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород «пятерка» влетела в опору ЛЭП

Водитель госпитализирован с травмами головы (фото)





ДТП случилось 21 декабря около 22:30 на 178-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. 40-летний мужчина, не имея водительских прав, ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2105», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водителя с травмами головы госпитализировали в Шуйскую ЦРБ. У него взяты биологические материалы на анализы.

Фото: УГИБДД

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