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Новости

вчера, 10:38

На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород «пятерка» влетела в опору ЛЭП

Водитель госпитализирован с травмами головы (фото)


ДТП случилось 21 декабря около 22:30 на 178-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. 40-летний мужчина, не имея водительских прав, ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2105», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водителя с травмами головы госпитализировали в Шуйскую ЦРБ. У него взяты биологические материалы на анализы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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									Ворон каркнул								
							
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  • вчера, 12:11
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							Вообще ничего не грозит водятлу, мозгов как не было так и нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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