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вчера, 10:38
На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород «пятерка» влетела в опору ЛЭП
Водитель госпитализирован с травмами головы (фото)
ДТП случилось 21 декабря около 22:30 на 178-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. 40-летний мужчина, не имея водительских прав, ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2105», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП водителя с травмами головы госпитализировали в Шуйскую ЦРБ. У него взяты биологические материалы на анализы.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (1)
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- Ворон каркнулвчера, 12:11Вообще ничего не грозит водятлу, мозгов как не было так и нет!