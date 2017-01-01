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вчера, 10:13
Обрушение дома в Юрьевце: 3 месяца назад проводились работы по укреплению несущих конструкций
Эвакуация жильцов началась за пару часов до обрушения стены
Как сообщает следственный комитет, эвакуацию дома начал один из жильцов, который около трех часов ночи, проснувшись, услышал треск, а также заметил, что в стене квартиры образовалась трещина.
Благодаря бдительности мужчины, разбудившего соседей, жильцы успели покинуть здание до обрушения.
Ранее жильцы указанного дома уже обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах здания. В сентябре 2017 года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.
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Комментарии (10)
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Только там жители не поверили герою.