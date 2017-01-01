Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 10:13

Обрушение дома в Юрьевце: 3 месяца назад проводились работы по укреплению несущих конструкций

Эвакуация жильцов началась за пару часов до обрушения стены

Юрьевец1.jpg

Как сообщает следственный комитет, эвакуацию дома начал один из жильцов, который около трех часов ночи, проснувшись, услышал треск, а также заметил, что в стене квартиры образовалась трещина.

Благодаря бдительности мужчины, разбудившего соседей, жильцы успели покинуть здание до обрушения. 

Ранее жильцы указанного дома уже обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах здания. В сентябре 2017 года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.

  • оцените новость:
  • (1)
  • 2596
  • 10







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (10)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 10:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как хорошо, что хоть кто-то не спал и услышал треск!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • вчера, 11:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да... Беда. Представляю себе.. Спишь спокойно... Как "БУХ"... Встаёшь не понимая... Опа... А кухни нет... И не только у меня, а у всего подъезда... БЕДА! НАДО ПОМОЧЬ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • вчера, 11:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							МУЖИКА НАДО НАГРАДИТЬ! МОЛОДЕЦ! НАСТОЯЩИЙ СПАСАТЕЛЬ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • вчера, 10:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Точь-в-точь как в фильме Ю.Быкова "Дурак".
    
Только там жители не поверили герою.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									newman								
							
    • 
							
  • вчера, 10:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Реновацию нужно с регионов начинать. Но до регионов никому нет никакого дела, главное, чтобы столица процветала. А нам - "Ласточку" на прицепе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • вчера, 10:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мужчине памятник при жизни надо поставить, спас столько жизней. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ворон каркнул								
							
    • 
							
  • вчера, 10:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да не везет Юрьевцу, бывал не раз там, лучше Плеса! Но властям фиолетово как там живут люди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									aбырвaлг								
							
    • 
							
  • вчера, 11:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							предлагаю управляшку расстрелять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Доброжелатель777								
							
    • 
							
  • вчера, 12:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							за что её расстрелять?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Доброжелатель777								
							
    • 
							
  • вчера, 12:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а ну да... наверно она допустила это обрушение... точно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •