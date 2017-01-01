Обрушение дома в Юрьевце: 3 месяца назад проводились работы по укреплению несущих конструкций

Эвакуация жильцов началась за пару часов до обрушения стены

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Как сообщает следственный комитет, эвакуацию дома начал один из жильцов, который около трех часов ночи, проснувшись, услышал треск, а также заметил, что в стене квартиры образовалась трещина.Благодаря бдительности мужчины, разбудившего соседей, жильцы успели покинуть здание до обрушения.Ранее жильцы указанного дома уже обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах здания. В сентябре 2017 года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.