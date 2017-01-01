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Новости

вчера, 10:03

Обрушение дома в Юрьевце: при содержании дома осуществлялась откачка грунтовых вод

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Как сообщает прокуратура области, сообщение об обрушении части жилого дома № 33-А по ул. Пушкина в Юрьевеце поступило 22 декабря в 5:45  в дежурную часть МВД России.   
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ивановской области Андрей Ханько, представители администрации, аварийные службы.

Жертв удалось избежать из-за того, что жители первого подъезда сами вышли на улицу в связи с сильным треском в стенах утром, после чего и произошло обрушение левого угла первого подъезда с 1 по 5 этаж на тыльной стороне дома. Данные о погибших и пострадавших отсутствуют.

Дом в Юрьевне -  40 квартирный пятиэтажный кирпичный дом, 1972 года постройки. В доме фактически проживали 54 человека (19 и 35 человек в первом и втором подъездах соответственно).
 
В прокуратуре подтвердили информацию, которую мы сообщали ранее: при содержании дома управляющей компанией систематически осуществлялась откачка грунтовых вод и перед администрацией Юрьевецкого района ставился вопрос о необходимости проведения работ по обеспечению устойчивости фундамента. 



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