ВИДЕО с места обрушения стены многоквартирного дома в Юрьевце

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Новости
вчера, 08:32
ВИДЕО с места обрушения стены многоквартирного дома в ЮрьевцеКак мы уже сообщали, в 06:15 в Юрьевце на улице Пушкина, 33а рухнула торцевая стена многоквартирного дома с 5 по 1 этажи. Из дома эвакуированы более 80 человек.
По данным МЧС, в результате обрушения стены никто не пострадал.
По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену.
По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену.
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Комментарии (7)
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 08:51На vga камеру снимал лох какой то с копеечной звонилки, да еще и без звука, ни хрена ж не видать. :)
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- Я не Явчера, 10:07А у вас там в богородском на айфоны X снимают видосы? Есть видео как ты воруешь спирт, пока не видят санитары?
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 08:53У нас в богородском всё надежно и никакие стены упасть не могут. :)
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- Павлов Николайвчера, 10:30Кладка сделана "без единого гвоздя", то есть без цемента в растворе, не говоря уже о кладочной сетке.
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- Ворон каркнулвчера, 11:00Паша, там не рассмотреть, но твой коммент совершенно верный!!!
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- hsifвчера, 12:26есть уже утренние кадры, на которых всё можно рассмореть. кирпичи подозрительно чистые.
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- Ворон каркнулвчера, 11:00Паша, там не рассмотреть, но твой коммент совершенно верный!!!