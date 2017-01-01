ВИДЕО с места обрушения стены многоквартирного дома в Юрьевце

По данным МЧС, в результате обрушения стены никто не пострадал.

По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену.



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