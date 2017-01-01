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Новости

вчера, 08:32

ВИДЕО с места обрушения стены многоквартирного дома в Юрьевце

Как мы уже сообщали, в 06:15 в Юрьевце на улице Пушкина, 33а рухнула торцевая стена многоквартирного дома с 5 по 1 этажи. Из дома эвакуированы более 80 человек. 
По данным МЧС, в результате обрушения стены никто не пострадал.
По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену.




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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 08:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На vga камеру снимал лох какой то с копеечной звонилки, да еще и без звука, ни хрена ж не видать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я не Я								
							
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  • вчера, 10:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А у вас там в богородском на айфоны X снимают видосы? Есть видео как ты воруешь спирт, пока не видят санитары?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 08:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас в богородском всё надежно и никакие стены упасть не могут. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Павлов Николай								
							
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  • вчера, 10:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кладка сделана "без единого гвоздя", то есть без цемента в растворе, не говоря уже о кладочной сетке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ворон каркнул								
							
    • 
							
  • вчера, 11:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Паша, там не рассмотреть, но твой коммент совершенно верный!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									hsif								
							
    • 
							
  • вчера, 12:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							есть уже утренние кадры, на которых всё можно рассмореть. кирпичи подозрительно чистые.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ворон каркнул								
							
    • 
							
  • вчера, 11:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Паша, там не рассмотреть, но твой коммент совершенно верный!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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