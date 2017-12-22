В Юрьевце рухнула стена многоквартирного дома

Около дома проводились земляные работы ( фото )





В Юрьевце в 6:15 на улице Пушкина, 33а произошло обрушение стены сразу двух подъездов пятиэтажки - с первого по пятый этаж.

В результате обрушения пострадавших нет. Эвакуированы более 80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе общежития.

По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену. Произошло обрушение.



Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка на месте происшествия: охраняют имущество граждан и не допускают посторонних к обрушившемуся объекту. Следственно-оперативная группа полиции выясняет все причины и обстоятельства случившегося.



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