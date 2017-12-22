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Новости

вчера, 08:09

В Юрьевце рухнула стена многоквартирного дома

Около дома проводились земляные работы (фото)

Юрьевец1.jpg

В Юрьевце в 6:15 на улице Пушкина, 33а произошло обрушение стены сразу двух подъездов пятиэтажки - с первого по пятый этаж.

В результате обрушения пострадавших нет. Эвакуированы более 80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе общежития.

По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену. Произошло обрушение. 

Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка на месте происшествия: охраняют имущество граждан и не допускают посторонних к обрушившемуся объекту. Следственно-оперативная группа полиции выясняет все причины и обстоятельства случившегося.

 

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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 08:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То я смотрю щас в бегущей строке в Добром утре эта новость проскочила!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 08:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Тутошняя, я жду визита на лечение. :) Девочка моя. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 15:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клончик,я мужчиночка)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 08:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Тип дома пострадавшего уточните, пожалуйста. Панель или кирпич. У них несущие стены по разному расположены. Если ограждающие на панели свалились, то неприятно, но поправимо. А вот если несущие на кирпиче... Ну тогда была бы новость, что сложились два подъезда, там несущая снаружи.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 08:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего поправимо, клонёнок? Ты поправлять будешь? Стену 2 подъездов с 1 по 5 на место ставить? Что глотал и чем запивал ночью? Людей расселять надо, хотя бы в богородское на время. И где улыбочки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 08:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По видеозаписи - дом кирпичный. Торцевая у него самонесущая. Теперь дожидаться результатов обследования - насколько сильно подмыт фундамент несущих. Если не сильно и конструкция устойчива, то по теплу поправимо будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 08:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Идиот.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 11:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Посветлу стало видно, что всё несколько хуже - сложилась ещё и несущая по ширине квартиры, до самонесущей с вентканалами. Плохо видно, но очень похоже что ППшка (плита перекрытия) первых серий, без полукруглых арматурных выступов ("ушей"). Значится, продольная анкеровка там никакая у плиты - анкер не приварен к этим "ушам", как на домах поздних серий, а держит плиту только за счёт адгезии раствора в межплиточном шве к самим плитам. Что там с ним за 40-50 лет стало, вопрос очень интересный. Если ещё и трещины как обычно, вертикальные между самонесущей с вентканалами и несущей... Тогда разбирать до брандмауэра между подъездами придётся или бандажами крепить остатки на время работ, чтоб не сложились на голову ремонтникам. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Плотников								
							
    • 
							
  • вчера, 12:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по фото, здесь не "стена рухнула", а несколько стен с перекрытиями, полами и потолками. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Михаил Доколин								
							
    • 
							
  • вчера, 16:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							жильца дома, что вовремя увидел трещину и вывел остальных людей нужно представить к государственной награде, дать Героя!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Медали только ворам дают либо после смерти								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свои								
							
    • 
							
  • вчера, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жителя дома, спасшего своих соседей надо не наградить, а выбрать Губернатором области! Глядишь, предупредит нас когда рухнет вся область.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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