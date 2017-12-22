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Новости
вчера, 08:09
В Юрьевце рухнула стена многоквартирного дома
Около дома проводились земляные работы (фото)
В Юрьевце в 6:15 на улице Пушкина, 33а произошло обрушение стены сразу двух подъездов пятиэтажки - с первого по пятый этаж.
В результате обрушения пострадавших нет. Эвакуированы более 80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе общежития.
По информации ivanovonews, около дома проводились земляные работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену. Произошло обрушение.
Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка на месте происшествия: охраняют имущество граждан и не допускают посторонних к обрушившемуся объекту. Следственно-оперативная группа полиции выясняет все причины и обстоятельства случившегося.
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Комментарии (12)
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- Тутошний Явчера, 08:24То я смотрю щас в бегущей строке в Добром утре эта новость проскочила!
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 08:44Тутошняя, я жду визита на лечение. :) Девочка моя. :)
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- Тутошний Явчера, 15:01Клончик,я мужчиночка)))
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- Вахтанг Камикадзевчера, 08:30Тип дома пострадавшего уточните, пожалуйста. Панель или кирпич. У них несущие стены по разному расположены. Если ограждающие на панели свалились, то неприятно, но поправимо. А вот если несущие на кирпиче... Ну тогда была бы новость, что сложились два подъезда, там несущая снаружи.
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 08:43Чего поправимо, клонёнок? Ты поправлять будешь? Стену 2 подъездов с 1 по 5 на место ставить? Что глотал и чем запивал ночью? Людей расселять надо, хотя бы в богородское на время. И где улыбочки?
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- Вахтанг Камикадзевчера, 08:49По видеозаписи - дом кирпичный. Торцевая у него самонесущая. Теперь дожидаться результатов обследования - насколько сильно подмыт фундамент несущих. Если не сильно и конструкция устойчива, то по теплу поправимо будет.
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 08:54Идиот.
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- Вахтанг Камикадзевчера, 11:02Посветлу стало видно, что всё несколько хуже - сложилась ещё и несущая по ширине квартиры, до самонесущей с вентканалами. Плохо видно, но очень похоже что ППшка (плита перекрытия) первых серий, без полукруглых арматурных выступов ("ушей"). Значится, продольная анкеровка там никакая у плиты - анкер не приварен к этим "ушам", как на домах поздних серий, а держит плиту только за счёт адгезии раствора в межплиточном шве к самим плитам. Что там с ним за 40-50 лет стало, вопрос очень интересный. Если ещё и трещины как обычно, вертикальные между самонесущей с вентканалами и несущей... Тогда разбирать до брандмауэра между подъездами придётся или бандажами крепить остатки на время работ, чтоб не сложились на голову ремонтникам.
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- Николай Плотниковвчера, 12:45Судя по фото, здесь не "стена рухнула", а несколько стен с перекрытиями, полами и потолками.
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- Михаил Доколинвчера, 16:34жильца дома, что вовремя увидел трещину и вывел остальных людей нужно представить к государственной награде, дать Героя!
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- макссссегодня, 14:45Медали только ворам дают либо после смерти
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- своивчера, 17:17Жителя дома, спасшего своих соседей надо не наградить, а выбрать Губернатором области! Глядишь, предупредит нас когда рухнет вся область.