ПОСЛУШАЙТЕ! Ёлки-палки-галочки: от безалаберности до рейдерских захватов

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Фантастическая новогодняя история на днях случилась в Пучеже. О ней рассказали наши зрители. Пенсионерка увидела из своего окна, как во дворе многоквартирного дома гудит автокран, а архаровцы с бензопилами обступают раскидистую ель. Дерево это женщина посадила вместе с детьми в 90-х.

Она в одном исподнем выскочила на улицу, чтобы защитить хвойную красавицу. На вопрос «что происходит?» получила от мужчин довольно грубый ответ: мол, земля не ваша, не отмежеванная. Елку спилим - она, якобы, подходит им по неким параметрам.

Местные сообщают, что дерево хотели снести по приказу администрации, чтобы установить на главной площади…

Вообще как-то не везет в этом году нам с ёлками. Чего только стоит обглоданная с одного бока новогодняя красавица на площади Ленина в Иванове, которой добавили донорских ветвей. Или вовсе - упавшая от ветра ель в Кинешме.

Может, это знак? Знак для ответственных лиц, что пора не гнаться за очередной галочкой, а думать о людях, их мнении и безопасности. Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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