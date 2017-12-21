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Новости

21.12.2017 21:01

ПОСЛУШАЙТЕ! Ёлки-палки-галочки: от безалаберности до рейдерских захватов

Видео


Фантастическая новогодняя история на днях случилась в Пучеже. О ней рассказали наши зрители. Пенсионерка увидела из своего окна, как во дворе многоквартирного дома гудит автокран, а архаровцы с бензопилами обступают раскидистую ель. Дерево это женщина посадила вместе с детьми в 90-х.

Она в одном исподнем выскочила на улицу, чтобы защитить хвойную красавицу. На вопрос «что происходит?» получила от мужчин довольно грубый ответ: мол, земля не ваша, не отмежеванная. Елку спилим - она, якобы, подходит им по неким параметрам.

Местные сообщают, что дерево хотели снести по приказу администрации, чтобы установить на главной площади…

Вообще как-то не везет в этом году нам с ёлками. Чего только стоит обглоданная с одного бока новогодняя красавица на площади Ленина в Иванове, которой добавили донорских ветвей. Или вовсе - упавшая от ветра ель в Кинешме.

Может, это знак? Знак для ответственных лиц, что пора не гнаться за очередной галочкой, а думать о людях, их мнении и безопасности. Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 21.12.2017 22:01
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							Сусальным золотом горят
    
В лесах рождественские ёлки,
    
В кустах игрушечные волки (И только рейдерские волки) :-)
    
Глазами страшными глядят.
    

    
О, вещая моя печаль,
    
О, тихая моя свобода
    
И неживого небосвода
    
Всегда смеющийся хрусталь!
    

    
Осип Мандельштам 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрей Поляков								
							
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  • вчера, 00:02
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										+1
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							Замечательное стихотворение Мандельштама. С детства его люблю и до сих пор разгадываю - по отношению к себе - его тайну. И ваша приписка - забавна, да) - в тему)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 00:19
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										+1
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							Ну так сегодня же "волчьи новости" мелькали на сайте. :)
    
Вы лучше ответьте Андрей, моё вчерашнее письмо-предложение передано по инстанциям?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 02:57
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    • 
										-1
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							А между тем гражданин Поляков прошёл день рождения т.Сталина, а вы делаете вид. что ничего не произошло...
    

    
Двадцать лет как жизни нет Разогнали райсовет Всем давно насрать на нас Моисеев пидарас Всюду блядь Таджикистан Кашпировский - шарлатан Пацаны в большой нужде Где же ты хозяин, где Сталина! Сталина! Пацаны устали, на... Чтоб нас больше не ебли Встань, хозяин, из земли Сталина! Сталина! Пацаны устали, на... Пацаны в большой нужде Где же ты хозяин где Где же ты хозяин где Где же ты хозяин... Олигархов в лагеря Адвокатов в слесаря Пацанам водяры в цех Жанна Фриске лучше всех Пусть вернется вся хуйня Пятилетку за три дня Песни, флаги, мавзолей Дерьмократам - пиздюлей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 10:23
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    • 
										-1
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							Подпись не забудь ставить "Воришка" аккаунтов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 08:08
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господин Поляков, ау! Просыпайтесь! У нас вроде как ЧП в Юрьевце: https : // vz . ru / news / 2017 / 12 / 22 / 900859 . html (пробелы убрать).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 08:46
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    • 
										+1
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							Щас он тебе проснется! А если и проснется то что? ЧП исчезнет? Опять колесил ночью! И где фирменные улыбочки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • 21.12.2017 22:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Чё тут? Всё плюшками балуетесь)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • 21.12.2017 22:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Девченки наверно отдохнули, пора в телик...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 02:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну что ж рейдерские захваты... Главное что путин с нами и крымнаш. Пойду съем курочки с говядинкой и подрочу на печке двухконтурной!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 10:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ну и да.. Ну и да... "Воришка" аккаунтов всё работал пока я спал. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 10:41
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    • 
										0
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							Словечки то у него какие "прошлогодние"... Совсем от жизни отстал. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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