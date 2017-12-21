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21.12.2017 12:40В Ивановской области городскую ёлку власти пытались спилить не в лесу, а во дворе частного дома
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21.12.2017 17:47Рейдерский захват ёлки
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ПОСЛУШАЙТЕ! Ёлки-палки-галочки: от безалаберности до рейдерских захватов
Фантастическая новогодняя история на днях случилась в Пучеже. О ней рассказали наши зрители. Пенсионерка увидела из своего окна, как во дворе многоквартирного дома гудит автокран, а архаровцы с бензопилами обступают раскидистую ель. Дерево это женщина посадила вместе с детьми в 90-х.
Она в одном исподнем выскочила на улицу, чтобы защитить хвойную красавицу. На вопрос «что происходит?» получила от мужчин довольно грубый ответ: мол, земля не ваша, не отмежеванная. Елку спилим - она, якобы, подходит им по неким параметрам.
Местные сообщают, что дерево хотели снести по приказу администрации, чтобы установить на главной площади…
Вообще как-то не везет в этом году нам с ёлками. Чего только стоит обглоданная с одного бока новогодняя красавица на площади Ленина в Иванове, которой добавили донорских ветвей. Или вовсе - упавшая от ветра ель в Кинешме.
Может, это знак? Знак для ответственных лиц, что пора не гнаться за очередной галочкой, а думать о людях, их мнении и безопасности. Об этом – в комментарии Евгения Нипота.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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В лесах рождественские ёлки,
В кустах игрушечные волки (И только рейдерские волки) :-)
Глазами страшными глядят.
О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!
Осип Мандельштам
Вы лучше ответьте Андрей, моё вчерашнее письмо-предложение передано по инстанциям?
Двадцать лет как жизни нет Разогнали райсовет Всем давно насрать на нас Моисеев пидарас Всюду блядь Таджикистан Кашпировский - шарлатан Пацаны в большой нужде Где же ты хозяин, где Сталина! Сталина! Пацаны устали, на... Чтоб нас больше не ебли Встань, хозяин, из земли Сталина! Сталина! Пацаны устали, на... Пацаны в большой нужде Где же ты хозяин где Где же ты хозяин где Где же ты хозяин... Олигархов в лагеря Адвокатов в слесаря Пацанам водяры в цех Жанна Фриске лучше всех Пусть вернется вся хуйня Пятилетку за три дня Песни, флаги, мавзолей Дерьмократам - пиздюлей!