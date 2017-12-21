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Новости

21.12.2017 18:37

Школу в Ивановской области пожирает плесень

Учащиеся там дети страдают легочными заболеваниями


Единственная школа поселка Верхний Ландех находится в аварийном состоянии. Крыша протекает уже много лет. Стены и потолки обросли черной, бурой и зеленой плесенью. Дети учатся буквально под проливными дождями и страдают легочными заболеваниями.

Почему в Верхнем Ландехе вот уже который год не могут отремонтировать кровлю средней школы? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: школа плесень аварийность
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									Natalia Suvorova								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:26
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										+1
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							Опа! Сейчас уволят директора школы с выговором, деток расформируют по другим школам и запрут двери навсегда! Вот так решат эту проблему сотрудники департамента образования! Ремонтировать никто никогда не будет! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • 21.12.2017 22:12
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										+1
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							В этой помойке опять банят? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									myt								
							
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  • вчера, 00:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Уважаемые журналисты, что ж вы проехали мимо - Мытская СОШ находится точно в таком же состоянии, также течет крыша, и как следствие грибок и плесень, и в дождливые дни и оттепель стоят тазики и ведра. Это прям как бич Верхнеландеховского района. И там учатся наши дети тоже. Видимо, в первую очередь "крыша течет" не у школ нашего района, а у руководителей. Обрати внимание, пожалуйста, и  на нас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 08:56
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										+1
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							Если зеленая то поправимо. А вот если красная то хана.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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