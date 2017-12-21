Школу в Ивановской области пожирает плесень

Учащиеся там дети страдают легочными заболеваниями





Единственная школа поселка Верхний Ландех находится в аварийном состоянии. Крыша протекает уже много лет. Стены и потолки обросли черной, бурой и зеленой плесенью. Дети учатся буквально под проливными дождями и страдают легочными заболеваниями.

Почему в Верхнем Ландехе вот уже который год не могут отремонтировать кровлю средней школы? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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