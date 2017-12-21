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21.12.2017 18:37
Школу в Ивановской области пожирает плесень
Учащиеся там дети страдают легочными заболеваниями
Единственная школа поселка Верхний Ландех находится в аварийном состоянии. Крыша протекает уже много лет. Стены и потолки обросли черной, бурой и зеленой плесенью. Дети учатся буквально под проливными дождями и страдают легочными заболеваниями.
Почему в Верхнем Ландехе вот уже который год не могут отремонтировать кровлю средней школы? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: школа плесень аварийность
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Комментарии (4)
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- Natalia Suvorova21.12.2017 20:26Опа! Сейчас уволят директора школы с выговором, деток расформируют по другим школам и запрут двери навсегда! Вот так решат эту проблему сотрудники департамента образования! Ремонтировать никто никогда не будет!
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- Ося Бендер21.12.2017 22:12В этой помойке опять банят?
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- mytвчера, 00:02Уважаемые журналисты, что ж вы проехали мимо - Мытская СОШ находится точно в таком же состоянии, также течет крыша, и как следствие грибок и плесень, и в дождливые дни и оттепель стоят тазики и ведра. Это прям как бич Верхнеландеховского района. И там учатся наши дети тоже. Видимо, в первую очередь "крыша течет" не у школ нашего района, а у руководителей. Обрати внимание, пожалуйста, и на нас.
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 08:56Если зеленая то поправимо. А вот если красная то хана.