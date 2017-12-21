Новости
21.12.2017 18:29
В Ивановской области бывший директор МУПа осужден за миллионную взятку
Суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам колонии строгого режима
Бывший директор муниципального предприятия "Приволжское теплоэнергетическое предприятие" осужден за взятку в крупном размере. С сентября прошлого по январь нынешнего бывший директор получил от представителя коммерческой организации денежную мзду, без малого миллион рублей. Взятка получена за заключение и своевременную оплату договоров на поставку мазута и угля унитарному предприятию.
Сегодня Октябрьский суд областного центра поддержал гособвинителя и признал фигуранта виновным. Обвиняемый осужден на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Назначен штраф - 1 миллион 948 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
- оцените новость:
-
(0)
- 1624
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Он же не мешок картофана слялякал!
1млн руб это кагбы - крупный размер, а не 300руб
34мес строгача вместо от 84мес до 120мес
И 1 948 000руб штраф, вместо от 60 000 000 - что в 30ть раз меньше положенного!
Или у него денег нет? - Так возьмёт пускай кредит, и подпишет туда всех своих родственников, пускай платят, а то как доктора сажать за взятку 60тр и штраф в 3.6млн это мы можем, а чиновника - нет - нельзя. Хмыри а не судьи, тоже взяли взятку то да?!