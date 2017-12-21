В Ивановской области бывший директор МУПа осужден за миллионную взятку

Суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам колонии строгого режима





Бывший директор муниципального предприятия "Приволжское теплоэнергетическое предприятие" осужден за взятку в крупном размере. С сентября прошлого по январь нынешнего бывший директор получил от представителя коммерческой организации денежную мзду, без малого миллион рублей. Взятка получена за заключение и своевременную оплату договоров на поставку мазута и угля унитарному предприятию.

Сегодня Октябрьский суд областного центра поддержал гособвинителя и признал фигуранта виновным. Обвиняемый осужден на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Назначен штраф - 1 миллион 948 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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