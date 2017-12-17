Союз журналистов выступил в поддержку ивановского журналиста Андрея Евгеньева

"Подтверждается версия о том, что наркотики ему подбросили в здании полиции и «выбивали» из него признание"

По информации ivanovonews, к делу Андрея Евгеньева подключилось и руководство Союза журналистов России в Москве.

От СЖР будут направлены обращения в судебные органы и Генпрокуратуру - от председателя СЖР Владимира Соловьева и председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.



Приводим текст заявления ИРО СЖР:

"Правление Ивановского регионального отделения Союза журналистов России обращает внимание журналистов и общественности на явные нарушения при рассмотрении уголовного дела, возбужденного против ивановского журналиста Андрея Евгеньева.



Задержав журналиста ночью на улице по обвинению в хранении наркотиков, полицейские оформили протокол задержания только через 12 часов. Данные мобильного телефона показывают, что задержание состоялось на 2 часа раньше, чем утверждали полицейские. Это косвенно подтверждает версию Евгеньева о том, что наркотики ему подбросили в здании полиции и «выбивали» из него признание.

Проведенные официально замеры на «детекторе лжи» показали, что начальник отдела МВД давал не соответствующие действительности показания в части времени задержания, а также нанес в кабинете полиции Евгеньеву не менее одного удара.



Во время следствия ходатайства защиты, которые могли бы подтвердить невиновность Евгеньева, необоснованно отклонялись; телефон как улика был утерян, а показания свидетелей обвинения противоречат друг другу.



За несколько дней более 600 человек поставили свои подписи под петицией «Освободите журналиста Андрея Евгеньева, осужденного по сфабрикованному делу!»

Приговор Хорошевского районного суда Москвы еще не вступил в законную силу.

Мы выражаем надежду на справедливое рассмотрение дела Евгеньева в судебных инстанциях".

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