В Юрьевецком районе охотники уничтожили волчью стаю, два года наводившую ужас на всю округу





В Юрьевецком районе Ивановской области охотники смогли ликвидировать волчью стаю, которая два года истребляла животных на территории нескольких охотхозяйств. В советские годы государство мотивировало охотников на добычу серого зверя. Расплодившиеся стаи представляют угрозу не только для лесных обитателей: на опустевших территориях хищники идут в деревню - резать скот. Сейчас на борьбу с волками выходят энтузиасты - это физически тяжело и затратно.

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