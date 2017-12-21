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21.12.2017 18:06
В Юрьевецком районе охотники уничтожили волчью стаю, два года наводившую ужас на всю округу
В Юрьевецком районе Ивановской области охотники смогли ликвидировать волчью стаю, которая два года истребляла животных на территории нескольких охотхозяйств. В советские годы государство мотивировало охотников на добычу серого зверя. Расплодившиеся стаи представляют угрозу не только для лесных обитателей: на опустевших территориях хищники идут в деревню - резать скот. Сейчас на борьбу с волками выходят энтузиасты - это физически тяжело и затратно.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Хорошо спел В.Высоцкий - "Охота на волков" -"обложили меня, облажили.Гонят весело на номера".