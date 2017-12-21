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Новости

21.12.2017 18:06

В Юрьевецком районе охотники уничтожили волчью стаю, два года наводившую ужас на всю округу


В Юрьевецком районе Ивановской области охотники смогли ликвидировать волчью стаю, которая два года истребляла животных на территории нескольких охотхозяйств. В советские годы государство мотивировало охотников на добычу серого зверя. Расплодившиеся стаи представляют угрозу не только для лесных обитателей: на опустевших территориях хищники идут в деревню - резать скот. Сейчас на борьбу с волками выходят энтузиасты - это физически тяжело и затратно.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: звери волки стая охота
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • 21.12.2017 18:08
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										+1
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							Рвусь из сил и из всех сухожилий…								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 08:59
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										-1
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							Чегоо? Что колесил ночью? У тебя ни сил, ни сухожилий. Одна задница дырявая и не подмытая. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
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  • 21.12.2017 18:17
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										+1
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							Их надо отлавливать, отправлять на передержку, стерилизовать и отдавать в добрые руки. Невостребованных, агрессивных по отношению к овцам и телятам - утилизировать. А доброжелательных - отпускать на свободу с чистой совестью. Их ждут в лесу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivanovo60								
							
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  • 21.12.2017 18:35
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							Жаль, красивые животные - санитары леса, это уже доказано жизнью. А убийцы с нарезным оружием, на транспорте за существами, которые и имеют то всего зубы и ноги. Эхе-хе. Так что не радоватся надо, а сожалеть, что человек разумный не может ужиться с другими существами на Земле.
    
Хорошо спел  В.Высоцкий  - "Охота на волков" -"обложили меня, облажили.Гонят весело на номера".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 21.12.2017 22:54
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										+1
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							Не надоело ники то менять? Вот бы посмотреть, как вы, Саша, от такого санитара драпали))) А мужики молодцы. Так держать!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
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  • 21.12.2017 19:05
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										+1
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							Ужиться с волками? Не все люди ужиться могут даже с собаками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • вчера, 10:28
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    • 
										-1
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							Жуткое фото. Убийство есть убийство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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