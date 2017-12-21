Кинешемские коммунисты проведут акцию «Красный Дед Мороз»





Коммунисты Кинешмы проведут праздничную акцию «Советский, Красный Дед Мороз». Мероприятие пройдет 24 декабря на площади Революции райцентра. Начало – в 11:00. Об этом сообщает Кинешемский горком КПРФ.

Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка поздравят юных кинешемцев и их родителей с наступающими праздниками.

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