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21.12.2017 17:11
Кинешемские коммунисты проведут акцию «Красный Дед Мороз»
Коммунисты Кинешмы проведут праздничную акцию «Советский, Красный Дед Мороз». Мероприятие пройдет 24 декабря на площади Революции райцентра. Начало – в 11:00. Об этом сообщает Кинешемский горком КПРФ.
Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка поздравят юных кинешемцев и их родителей с наступающими праздниками.
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А в красном кафтане - придурок Санта