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Новости

21.12.2017 17:11

Кинешемские коммунисты проведут акцию «Красный Дед Мороз»


Коммунисты Кинешмы проведут праздничную акцию «Советский, Красный Дед Мороз». Мероприятие пройдет 24 декабря на площади Революции райцентра. Начало – в 11:00. Об этом сообщает Кинешемский горком КПРФ.

Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка поздравят юных кинешемцев и их родителей с наступающими праздниками.



ключевые слова: Новый год Дед Мороз КПРФ
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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