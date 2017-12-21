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21.12.2017 16:58
В Иванове вынесен приговор автомобилистке, сбившей во дворе дома трехлетнего ребенка
Ленинский районный суд г. Иваново вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал ребенок.
Напомним, 18 мая около 18.10 во дворе дома №211 на улице Лежневской 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбила трехлетнего мальчика. С травмами головы и живота ребенка доставили в больницу. Автомобилистка была трезва. По факту ДТП с пострадавшим ребенком было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил женщину к 1,5 годам условно. Также она обязана выплатить большой штраф и компенсировать расходы на лечение ребенка.
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Комментарии (6)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 16:59Выздоровел ребёнок?
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- Миха7921.12.2017 17:43Большой штраф это сколько?
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- Donald Tram Tararam21.12.2017 18:12Ты глупый , что ль ? Там же ясно написано БОЛЬШОЙ ! Здесь это норма так осведомлять где- то кто - то кого - то ошрафовал , кому - то от кого - то сделано кой - какое предупреждение , кто - то у кого - то что - то украл и этот кто - то на того - то падал куда - то жалобу.Всё ясно и понятно , не правда ли , барсята ? Главное , преподнести суть , а там думайте как хотите.
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- Гагарин21.12.2017 19:38Возможно чья-то дочка,женка,любовница,внучка,поскольку обычной гражданке РФ дали бы реальный срок.
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- Шнурик21.12.2017 22:07За первое дтп без трупа, а смтяжким вредом здоровью, и если водитель был трезв, реально не дают.
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- ЭНОРМОЗвчера, 09:49Даже если водитель пьян был могут не дать, вопрос вины.