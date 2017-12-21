В Иванове вынесен приговор автомобилистке, сбившей во дворе дома трехлетнего ребенка





Ленинский районный суд г. Иваново вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал ребенок.

Напомним, 18 мая около 18.10 во дворе дома №211 на улице Лежневской 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбила трехлетнего мальчика. С травмами головы и живота ребенка доставили в больницу. Автомобилистка была трезва. По факту ДТП с пострадавшим ребенком было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил женщину к 1,5 годам условно. Также она обязана выплатить большой штраф и компенсировать расходы на лечение ребенка.

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