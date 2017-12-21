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Новости

21.12.2017 16:58

В Иванове вынесен приговор автомобилистке, сбившей во дворе дома трехлетнего ребенка


Ленинский районный суд г. Иваново вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал ребенок.

Напомним, 18 мая около 18.10 во дворе дома №211 на улице Лежневской 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбила трехлетнего мальчика. С травмами головы и живота ребенка доставили в больницу. Автомобилистка была трезва. По факту ДТП с пострадавшим ребенком было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил женщину к 1,5 годам условно. Также она обязана выплатить большой штраф и компенсировать расходы на лечение ребенка.



ключевые слова: ДТП ребенок наезд травма суд приговор
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:59
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Выздоровел ребёнок? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Большой штраф это сколько?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ты глупый , что ль ? Там же ясно написано БОЛЬШОЙ !  Здесь это норма так осведомлять где- то кто - то кого - то ошрафовал , кому - то от кого - то сделано кой - какое предупреждение , кто - то у кого - то что - то украл и этот кто - то на того - то падал куда - то жалобу.Всё ясно и понятно , не правда ли , барсята ? Главное , преподнести суть ,  а там думайте как хотите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гагарин								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 19:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Возможно чья-то дочка,женка,любовница,внучка,поскольку обычной гражданке РФ дали бы реальный срок. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Шнурик								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 22:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За первое дтп без трупа, а смтяжким вредом здоровью, и если водитель был трезв, реально не дают. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • вчера, 09:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Даже если водитель пьян был могут не дать, вопрос вины.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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