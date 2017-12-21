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21.12.2017 16:39
Главный Дед Мороз области приедет в Иваново 23 декабря
И примет участие в открытии Новогоднего городка на площади Пушкина
Дед Мороз приедет в Иваново 23 декабря. Зимний волшебник и Снегурочка по традиции остановятся в своей главной резиденции – в Центре культуры и отдыха г. Иваново.
23 декабря в 15:00 Дед Мороз с волшебным кортежем выедет из ЦКиО поприветствовать горожан. Он проедет по центральным улицам областного центра и сделает остановку на площади Пушкина, где начнется праздничная программа, посвященная открытию Новогоднего городка.
Затем Дедом Мороз вернется в свою резиденцию. Здесь он пробудет до 3 января, принимая малышей и взрослых и исполняя их желания.
ключевые слова: Новый год Дед Мороз Снегурочка
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