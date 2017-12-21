Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

21.12.2017 16:39

Главный Дед Мороз области приедет в Иваново 23 декабря

И примет участие в открытии Новогоднего городка на площади Пушкина


Дед Мороз приедет в Иваново 23 декабря. Зимний волшебник и Снегурочка по традиции остановятся в своей главной резиденции – в Центре культуры и отдыха г. Иваново.

23 декабря в 15:00 Дед Мороз с волшебным кортежем выедет из ЦКиО поприветствовать горожан. Он проедет по центральным улицам областного центра и сделает остановку на площади Пушкина, где начнется праздничная программа, посвященная открытию Новогоднего городка.

Затем Дедом Мороз вернется в свою резиденцию. Здесь он пробудет до 3 января, принимая малышей и взрослых и исполняя их желания.



ключевые слова: Новый год Дед Мороз Снегурочка
  • оцените новость:
  • (2)
  • 2047
  • 10







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (10)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации