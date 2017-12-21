Продукция предприятий региона вошла в «100 лучших товаров России»

Список победителей всероссийского конкурса





Сегодня, 21 декабря, в правительстве Ивановской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России». Дипломы и почетные знаки представителям ивановских предприятий вручила заместитель председателя правительства Светлана Давлетова.

В 2017 году лауреатами престижного всероссийского конкурса в номинации «Промышленные товары для населения» стали «ТДЛ Текстиль» и «Швейная фирма «Айвенго» г. Иваново. Звания дипломанта в этой номинации удостоены производственно-коммерческое предприятие «Карат» из г. Иваново и «Объединение «Специальный Текстиль» (г. Шуя). Дипломантом конкурса в номинации «Продовольственные товары» стала компания «Рижский хлеб» (г. Родники), в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - ивановское предприятие «Стандартпласт», в номинации «Услуги для населения» - санаторий «Зеленый городок».

Лауреаты и дипломанты конкурса получили право использовать логотип «100 лучших товаров России» на своей продукции.

Почетным дипломом «Золотая сотня» награждена продукция ООО «ТДЛ Текстиль», вошедшая в первую сотню лучших товаров России 2017 года.

За индивидуальный вклад в процесс производства продукции почетными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества» награждены работники предприятий-лауреатов конкурса.

Для справки:

Всероссийская программа-конкурс «100 лучших товаров России» проводится Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», редакционно-информационным агентством «Стандарты и качество» в двадцатый раз. Программа создана в 1998 году как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска высококачественных конкурентоспособных товаров. Конкурс направлен на решение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по повышению конкурентоспособности реального сектора экономики, ускорению импортозамещения, заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

поделиться ссылкой:

