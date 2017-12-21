Как правильно лечиться от гриппа, новая концепция ТОСов и лечо с амфетамином

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- В цирк – бесплатно. Кому достанется счастливый пригласительный билет на новогоднюю программу?

- К эпидемии готовы. Как не заразиться гриппом и как правильно лечиться, если все-таки заболел?

- Новая концепция развития ТОСов. В гостях у Ильи Лапшина зампред областного правительства.

- Лечо с амфетамином, или Посылка, не дошедшая до адресата.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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