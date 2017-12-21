Парень-инвалид из Иванова спел на концерте с Алексеем Кортневым его известную песню

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19 декабря в Москве в Центральном Доме художника состоялся так называемый халатный концерт группы «Несчастный случай». Лидер музыкального коллектива Алексей Кортнев пригласил на концерт своего давнего друга из Иванова Александра Набиева (у Саши одна из форм ДЦП). Но не в качестве гостя, а – соисполнителя. Они исполнили дуэтом одну из известных композиций «Несчастного случая» - «Овощное танго».

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