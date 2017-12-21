Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

21.12.2017 15:31

Парень-инвалид из Иванова спел на концерте с Алексеем Кортневым его известную песню

Видео


19 декабря в Москве в Центральном Доме художника состоялся так называемый халатный концерт группы «Несчастный случай». Лидер музыкального коллектива Алексей Кортнев пригласил на концерт своего давнего друга из Иванова Александра Набиева (у Саши одна из форм ДЦП). Но не в качестве гостя, а – соисполнителя. Они исполнили дуэтом одну из известных композиций «Несчастного случая» - «Овощное танго».



ключевые слова: "Несчастный случай" Алексей Кортнев концерт инвалид дуэт
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1351
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									jurew								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							МОЛОДЕЦ УДАЧИ !!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой парень "заводной", готовый артист.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •