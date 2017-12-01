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Новости
Вичугским верблюдом заинтересовались в Госдуме
Сын знаменитого актера Михаила Боярского, депутат Государственной Думы Сергей Боярский решил лично разобраться в ситуации с оставленными цирком-шапито в Вичуге Ивановской области верблюдом и осликом и привлечь виновных к ответственности.
«Написал Депутатский запрос о возмутительном случае с брошенными на морозе цирковыми животными в Ивановской области. Надо проверить этих «деятелей» по полной программе», - сообщил он в своем твиттер-аккаунте. Скрин запроса прилагается (см. фото).
Напомним, в ноябре в Вичуге гастролировал цирк-шапито «Шелковый путь». Потом цирк уехал на основное место дислокации в Ставрополь, а верблюд, осел и несколько кошек вместе с дрессировщиком остались зимовать в Вичуге.
Шум подняли дети, которые случайно забрели после школы туда, где выгуливали верблюда. Сначала делали с ним селфи, пытались погладить животное. Говорят, что двугорбый плевался и кричал, близко к себе не подпускал.
По словам частного предпринимателя Равшана Шарабиддинова, бывшего работника госцирка, опасности нет. Верблюд к людям приучен. И животных не забыли. Их просто оставили до весны. Руководство шапито договорилось с местным частным предпринимателем, чтобы на протяжении нескольких месяцев автофургон и животные находились на его территории. И оставило при них своего сотрудника. Бродячие циркачи утверждают, что у них это обычная практика. Тем более, что, по словам Равшана Шарабиддинова, их цирк в Вичуге прогорел, в том числе и потому, что местная администрация не разрешила расклеивать по городу рекламу.
Верблюда и осла осмотрели ветеринары. Сейчас животные полностью изолированы от любопытных глаз местной детворы.
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Комментарии (20)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 15:31О... И даже в Генеральной прокуратуре...
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 15:32А чего в районную наверно рука не поднимается...
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- Виктория Ким21.12.2017 15:39Там сидят равнодушные люди. Это раз. и другое, как вы себе представляете, что депутат Госдумы обращается в Вичугскую прокуратуру? Он и слово "Вичуга", может, впервые услышал. Тем более она, эта Вичугская прокуратура, никак не прореагировала на ситуацию с несчастными животными.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 15:41Сейчас есть такая трубочка, берёшь её и звонишь. Номерок телефона узнать несложно и спрашиваешь "Как Вы поживаете?..." Наверно Генеральной прокуратуре есть о чем подумать кроме ослика и верблюда в Вичуге.
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- Baxтанг Камикадзe21.12.2017 18:14Только верблюд. :) Верблюд с ослом это вместе с тобой. :)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 19:34Наших депутатов иногда сложно понять... Всё какие-то хитросплетения... Читаешь, читаешь закон, а там вон чего... Толкушка разная у нас бывает... Для разного пюре наверно.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 19:47Животные написано... Читай запрос внимательней... Про ослика не забыли не переживай)
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- Добрый21.12.2017 15:37Шел бы он лучше по стопам своего отца. Что у нас депутатский корпус совсем от безделия устали
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- Валерий Петров221.12.2017 16:03А почему предприниматель Шарабиддинов умалчивает о том, что цирк бросил не только верблюда, но и своего работника, покусанного данным верблюдом. Этот работник проходил лечение в одной из больниц Иваново. Верблюд сильно покусал ему руку.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 16:08А это уже к другому депутату Госдумы РФ...
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 16:09Комитеты надо различать уметь...) Там видно двери без скрипа открываются...
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 16:17Слух дело такое... Не каждый способен скрип вынести...
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- Шнурик21.12.2017 16:48Генеральная прокуратура обязана ответить депутату Государственной Думы. Сейчас оперативно будет поручение в Ивановскую областную, оттуда - в Вичужскую прокуратуру для проведения проверки.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 16:52А районная нет? Или все привыкли нагрузку распределять... Как же... Надо же чего-то делать... Не всё "на печи лежать"...)
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- Baxтанг Камикадзe21.12.2017 18:15Да, не все на печи лежат, с калачами дроча, как один местный юрист. :)
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 18:31Тролляндия на работу пришла?) По графику работаете... Скучно с Вами и шутки у Вас старые...
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- umnikov.ru21.12.2017 20:02Кто-то решил немного хайпануть...
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- макссс21.12.2017 20:31Блеать! Кто в госдуме сидит????? спортсмены и дети "знаменитостей"
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 20:43Надо не так... Надо вот так... Какой кошмар, какой кошмар... А на чём он играет?
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 20:43хе)