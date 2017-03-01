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В суд уходит дело известного ивановского фокусника, обвиняемого в педофилии
Следствие установило более 50 эпизодов его преступной деятельности в течение 20 лет
Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего педагога, руководителя ивановского детского театра магии Олега Медкова. Он обвиняется в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также использовании детей в целях изготовления порнографических материалов.
По данным следствия, на протяжении 20 лет обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста, а также использовал их для изготовления порнографических материалов. Всего установлен 51 эпизод преступной деятельности обвиняемого.
В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
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насиловал, но никто не обратился спустя 1 год? Два года? 5 лет? 10 лет? 15лет?!
То есть 15лет он кого то теребонькал и - нравилось видать
Кому то перешел дорогу это называется, давайте материалы - будем смотреть.