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Новости

21.12.2017 14:46

В суд уходит дело известного ивановского фокусника, обвиняемого в педофилии

Следствие установило более 50 эпизодов его преступной деятельности в течение 20 лет


Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего педагога, руководителя ивановского детского театра магии Олега Медкова. Он обвиняется в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также использовании детей в целях изготовления порнографических материалов.

По данным следствия, на протяжении 20 лет обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста, а также использовал их для изготовления порнографических материалов. Всего установлен 51 эпизод преступной деятельности обвиняемого.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Сан Саныч								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Помню на "Барсе" Попов работал, его тоже в педофилии обвиняли,так ему по моему всё с рук сошло?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Действительно интересно как сложиться судьба этого персонажа, лет 15 назад ходил к нему пару месяцев на занятия, именно из за его странного поведения (которого я тогда не понимал) и зазываний в гости, я и перестал ходить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 21.12.2017 15:26
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Ну, скажем так, изготовление детской порнографии и детская проституция, в том числе мужская, это у асоциального элемента один из видов традиционного промысла. :) Путного-то ничего не умеют, а на выпивку-дозу раздобыть где-то надо. :) То, что из 300 эпизодов осталось 51 уже неплохо. :) Суд - дело не быстрое, апелляции-кассации тоже. :) А долги-то по коммуналке да в лабаз у асоциального элемента никуда не деваются, если "крыша" косяки подопечных на него просто списала. :) Их это не спасёт. :) Так что, занимаем места поудобней и смотрим, а что будет? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlехеiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 22:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хорошо хоть меня ещё не поймали!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
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  • вчера, 10:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поймают не переживай "воришка" аккаунтов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Теперь на зоне ему сделают самый главный фокус- мокус в его жизни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 19:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							46 лет, а башка дурная...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как можно длказать факты десятилетней давности, к примеру?! За столько времени ни один детенок не раскололся??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто инженер								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 22:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мразь помойная! а нельзя ли постановлением суда ему в жопу кол засунуть?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Семенов								
							
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  • вчера, 10:39
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Не, ну если он выступал на мероприятиях мэрии под флагами ебиной россии и кукарекал в конце Пукину слава!, то - суд признает его действия просто "глубокой" работой с молодежью. А если нет, то поедет не просто как педофил, а еще и как американский шпион, потому что смазочку то он использовал ИНОСТРАННУЮ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 17:18
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    • 
										0
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							"протяжении 20 лет обвиняемый совершал"
    
насиловал, но никто не обратился спустя 1 год? Два года? 5 лет? 10 лет? 15лет?!
    
То есть 15лет он кого то теребонькал и  - нравилось видать
    
Кому то перешел дорогу это называется, давайте материалы - будем смотреть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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