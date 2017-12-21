Интернет заполонили ложные объявления о вакансиях в департаменте ЖКХ Ивановской области

Жилищно-коммунальное ведомство региона предупреждает о мошенничестве





Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области сообщает, что на интернет ресурсах по поиску работы в последнее время размещаются недостоверные объявления по поводу вакансий в департаменте ЖКХ.

Чтобы предотвратить мошеннические действия, жилищно-коммунальное ведомство региона обращает внимание, что все вакансии государственной гражданской службы в департаменте ЖКХ размещаются только на Портале государственной службы.

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