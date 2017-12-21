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Новости

21.12.2017 14:13

Интернет заполонили ложные объявления о вакансиях в департаменте ЖКХ Ивановской области

Жилищно-коммунальное ведомство региона предупреждает о мошенничестве


Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области сообщает, что на интернет ресурсах по поиску работы в последнее время размещаются недостоверные объявления по поводу вакансий в департаменте ЖКХ.

Чтобы предотвратить мошеннические действия, жилищно-коммунальное ведомство региона обращает внимание, что все вакансии государственной гражданской службы в департаменте ЖКХ размещаются только на Портале государственной службы.



ключевые слова: ЖКХ департамент вакансия интернет мошенничество
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									oiuytr								
							
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  • 21.12.2017 16:06
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										+1
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							да кто к ним пойдет, бардак как везде - работники пашут-зашиваются, поскольку фронт работ увеличивают, а количество сотрудников уменьшают, начальники отдыхают и зарплатку получают. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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