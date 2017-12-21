Новости
21.12.2017 14:13
Интернет заполонили ложные объявления о вакансиях в департаменте ЖКХ Ивановской области
Жилищно-коммунальное ведомство региона предупреждает о мошенничестве
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области сообщает, что на интернет ресурсах по поиску работы в последнее время размещаются недостоверные объявления по поводу вакансий в департаменте ЖКХ.
Чтобы предотвратить мошеннические действия, жилищно-коммунальное ведомство региона обращает внимание, что все вакансии государственной гражданской службы в департаменте ЖКХ размещаются только на Портале государственной службы.
ключевые слова: ЖКХ департамент вакансия интернет мошенничество
- оцените новость:
-
(0)
- 1190
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- oiuytr21.12.2017 16:06да кто к ним пойдет, бардак как везде - работники пашут-зашиваются, поскольку фронт работ увеличивают, а количество сотрудников уменьшают, начальники отдыхают и зарплатку получают.