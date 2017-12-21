Где и как пройдут массовые новогодние гулянья ивановских ТОСов

График и план мероприятий





Активисты территориальных общественных самоуправлений областного центра завершают приготовления к новогодним и рождественским праздникам. На территориях ТОСов жители устанавливают ели, украшают дворы и подъезды домов, благоустраивают территории.

Первые массовые гулянья запланированы на 24 декабря в ТОС «Минеевский», «Владимирская горка», «Авиатор», «Надежда, «Сахалинский» и «ДСК».

25 декабря праздник запланирован в ТОС «Санаторный», «Сластиха» и «Харинка», а 27 декабря – в ТОС «Березниковский».

30 декабря предновогодние программы ожидают жителей ТОС «Трудовой», «Спортивный», «Матросовский», «Юношесткий», «Селикатный» и «Нарвские».

2 января новогодние гуляния пройдут в ТОС «Дальний», «Митрофаново», «Линейный» и «Нежданово», 3 января – в ТОС «Курьяново», «Соснево», «Чкаловский», «Сортировочный», «Некрасовский», «Дружный», 4 января – в ТОС «Лесное», «Нагорное», «Перспективный», «Горино», «Левобережье».

5 января новогодние и рождественские гуляния устроят в ТОС «Ефремковский» и «Меланжист», 6 января – в ТОС «Союз», «Мебельщик», «Северный» и «ТЭЦ-3».

С планом проведения новогодних и рождественских мероприятий в ТОСах можно ознакомиться здесь.

поделиться ссылкой:

