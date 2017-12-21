Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

21.12.2017 13:56

Где и как пройдут массовые новогодние гулянья ивановских ТОСов

График и план мероприятий


Активисты территориальных общественных самоуправлений областного центра завершают приготовления к новогодним и рождественским праздникам. На территориях ТОСов жители устанавливают ели, украшают дворы и подъезды домов, благоустраивают территории.

Первые массовые гулянья запланированы на 24 декабря в ТОС «Минеевский», «Владимирская горка», «Авиатор», «Надежда, «Сахалинский» и «ДСК».

25 декабря праздник запланирован в ТОС «Санаторный», «Сластиха» и «Харинка», а 27 декабря – в ТОС «Березниковский».

30 декабря предновогодние программы ожидают жителей ТОС «Трудовой», «Спортивный», «Матросовский», «Юношесткий», «Селикатный» и «Нарвские».

2 января новогодние гуляния пройдут в ТОС «Дальний», «Митрофаново», «Линейный» и «Нежданово», 3 января – в ТОС «Курьяново», «Соснево», «Чкаловский», «Сортировочный», «Некрасовский», «Дружный», 4 января – в ТОС «Лесное», «Нагорное», «Перспективный», «Горино», «Левобережье».

5 января новогодние и рождественские гуляния устроят в ТОС «Ефремковский» и «Меланжист», 6 января – в ТОС «Союз», «Мебельщик», «Северный» и «ТЭЦ-3».

С планом проведения новогодних и рождественских мероприятий в ТОСах можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: Новый год ТОС
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1056
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации