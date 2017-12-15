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Новости

21.12.2017 13:36

Поджоги колясок в подъездах начали носить массовый характер

В Иванове зарегистрирован уже четвертый в декабре аналогичный случай


Становится тревожно. В Иванове только за этот месяц зарегистрирован уже 4-й случай поджога детских колясок в подъездах многоквартирных домов. На этот раз – на проспекте Строителей, 84. ЧП произошло сегодня, 21 декабря, в начале десятого утра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. На возгорание коляски в многоквартирном доме вновь пришлось затрачивать большие ресурсы – 25 человек и 8 единиц техники.

Хронология поджогов колясок в Иванове в декабре 2017-го:

1.     6 декабря, пр. Строителей, 86

2.     12 декабря, ул. Шубиных, 6

3.     15 декабря, ул. Куконковых, 86

4.     21 декабря, пр. Строителей, 84.



ключевые слова: пожар поджог подъезд коляска
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прощанье с детством. Маленькие сани уже кому-то не в пору. Надо большие и желательно самодвигающиеся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Да... Не жизнь, а сказка у нас. Куда не посмотришь везде герои. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
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  • 21.12.2017 14:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таким уже "дырявые" сани надо выдавать, как и ложки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я знаю. Это полтергейст. Он же и машины поджигает. Весь год дурил. А под Новый год совсем разошёлся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фантомас вернулся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ставьте в квартирах свои коляски и не злите соседей.И будет мир вам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									raf								
							
    • 
							
  • вчера, 08:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сначала дворы своими ржавыми тазами заставили- теперь за подъезды принялись. В голове они опилки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Statham Jason								
							
    • 
							
  • вчера, 12:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как ты себе представляешь - мама с малышом несет коляску, на 3-5 этаж?! На следующий день спускает вниз.. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Statham Jason								
							
    • 
							
  • вчера, 12:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как ты себе представляешь - мама с малышом несет коляску, на 3-5 этаж?! На следующий день спускает вниз.. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как не брезгуете в подъездах оставлять?! То кошка залезет спать,то подросток харкнет,то руки после выноса мусора вытрет добрая соседка..Фу.А вы туда ребенка !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Навряд ли это соседи - слишком странное совпадение по адресам, кто-то поджигает, кто живет в этом районе. скорее всего, шалит группа подростков. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я думаю это делаешь ты. Раз не свалила в первый раз в своей никчемной жизни всю вину на Путина, выводы тут однозначные. Небось еще и машины поджигаешь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Peshehod								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Запрещено складировать в помещениях общего пользования громоздкие предметы (старую мебель, велосипеды, детские коляски, а также крупногабаритный мусор, строительные материалы и т. п.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivanovo60								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это показывает  отношение  людей друг к другу.  Хамство, злобность, подлость, а самое  главное  колечат души ребятишек.  Конечно  в капиталистическом обществе  - человек, человеку  волк. Жаль. Тех же кто  поджигает детские коляски - наказать самым строгим  образом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Похоже, опять хорошо забытое старое - в далёком детстве алкашня дворовая у родителей на портвешок так вымогала. :) Ну так, времена другие сейчас, законодательство тоже. :) Понаехавших "соотечественников" из всяких Гондурасий потрясти, кто у них колёса от тремора и тошноты с мамочек вымогать пытается? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ждите людей которые предложат поставить подъезды на видеонаблюдение и сколько это будет стоить. Потом делайте выводы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
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  • вчера, 09:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как будто это один человек. кто-то сделал в первый раз, а молодежь торчащая постоянно в подъезде решили повторить, ведь это круто								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									003								
							
    • 
							
  • вчера, 12:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ушлепки конкретные,люди живут в однушках с детьми,на 15-20 т.р в месяц,коляску не затащишь в квартиру.Поймать поджигателя облить чем он там поджигает и посмотреть как он горит.И мир станет лучше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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