Поджоги колясок в подъездах начали носить массовый характер

В Иванове зарегистрирован уже четвертый в декабре аналогичный случай





Становится тревожно. В Иванове только за этот месяц зарегистрирован уже 4-й случай поджога детских колясок в подъездах многоквартирных домов. На этот раз – на проспекте Строителей, 84. ЧП произошло сегодня, 21 декабря, в начале десятого утра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. На возгорание коляски в многоквартирном доме вновь пришлось затрачивать большие ресурсы – 25 человек и 8 единиц техники.

Хронология поджогов колясок в Иванове в декабре 2017-го:

1. 6 декабря, пр. Строителей, 86

2. 12 декабря, ул. Шубиных, 6

3. 15 декабря, ул. Куконковых, 86

4. 21 декабря, пр. Строителей, 84.

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