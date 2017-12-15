Похожие новости
-
15.12.2017 20:40ПОСЛУШАЙТЕ! В странных поджогах в Иванове появилась мистическая закономерность
-
(7)
- 4398
- 25
-
-
06.12.2017 14:39На проспекте Строителей в Иванове загорелась детская коляска
-
(0)
- 3943
- 7
-
-
12.12.2017 13:07В Иванове участились поджоги детских колясок в подъездах
-
(0)
- 1767
- 6
-
-
15.12.2017 10:31В Иванове в подъезде дома сгорели коляска и санки
-
(2)
- 1451
- 11
-
Похожие телепередачи
-
15.12.2017 17:14ГОРЯЩИЕ В ПОДЪЕЗДАХ
- (0)
- 707
- 2
-
Новости
21.12.2017 13:36
Поджоги колясок в подъездах начали носить массовый характер
В Иванове зарегистрирован уже четвертый в декабре аналогичный случай
Становится тревожно. В Иванове только за этот месяц зарегистрирован уже 4-й случай поджога детских колясок в подъездах многоквартирных домов. На этот раз – на проспекте Строителей, 84. ЧП произошло сегодня, 21 декабря, в начале десятого утра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. На возгорание коляски в многоквартирном доме вновь пришлось затрачивать большие ресурсы – 25 человек и 8 единиц техники.
Хронология поджогов колясок в Иванове в декабре 2017-го:
1. 6 декабря, пр. Строителей, 86
2. 12 декабря, ул. Шубиных, 6
3. 15 декабря, ул. Куконковых, 86
4. 21 декабря, пр. Строителей, 84.
- оцените новость:
-
(0)
- 2442
- 18
Комментарии (18)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 13:46Прощанье с детством. Маленькие сани уже кому-то не в пору. Надо большие и желательно самодвигающиеся.
-
- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 13:59Да... Не жизнь, а сказка у нас. Куда не посмотришь везде герои.
-
- ЭНОРМОЗ21.12.2017 14:02Таким уже "дырявые" сани надо выдавать, как и ложки.
-
- Я знаю21.12.2017 14:02Я знаю. Это полтергейст. Он же и машины поджигает. Весь год дурил. А под Новый год совсем разошёлся.
-
- Дурило21.12.2017 14:07Фантомас вернулся.
-
- РЕМАРКа21.12.2017 14:23Ставьте в квартирах свои коляски и не злите соседей.И будет мир вам.
-
- rafвчера, 08:13Сначала дворы своими ржавыми тазами заставили- теперь за подъезды принялись. В голове они опилки.
-
- Statham Jasonвчера, 12:18Как ты себе представляешь - мама с малышом несет коляску, на 3-5 этаж?! На следующий день спускает вниз..
-
- Statham Jasonвчера, 12:19Как ты себе представляешь - мама с малышом несет коляску, на 3-5 этаж?! На следующий день спускает вниз..
-
- РЕМАРКа21.12.2017 14:27Как не брезгуете в подъездах оставлять?! То кошка залезет спать,то подросток харкнет,то руки после выноса мусора вытрет добрая соседка..Фу.А вы туда ребенка !
-
- Виктория Ким21.12.2017 15:45Навряд ли это соседи - слишком странное совпадение по адресам, кто-то поджигает, кто живет в этом районе. скорее всего, шалит группа подростков.
-
- ЗеленыйШрек121.12.2017 17:23Я думаю это делаешь ты. Раз не свалила в первый раз в своей никчемной жизни всю вину на Путина, выводы тут однозначные. Небось еще и машины поджигаешь
-
- Peshehod21.12.2017 14:37Запрещено складировать в помещениях общего пользования громоздкие предметы (старую мебель, велосипеды, детские коляски, а также крупногабаритный мусор, строительные материалы и т. п.)
-
- ivanovo6021.12.2017 14:39Это показывает отношение людей друг к другу. Хамство, злобность, подлость, а самое главное колечат души ребятишек. Конечно в капиталистическом обществе - человек, человеку волк. Жаль. Тех же кто поджигает детские коляски - наказать самым строгим образом.
-
- Вахтанг Камикадзе21.12.2017 15:36Похоже, опять хорошо забытое старое - в далёком детстве алкашня дворовая у родителей на портвешок так вымогала. :) Ну так, времена другие сейчас, законодательство тоже. :) Понаехавших "соотечественников" из всяких Гондурасий потрясти, кто у них колёса от тремора и тошноты с мамочек вымогать пытается? :)
-
- ЗеленыйШрек121.12.2017 17:22Ждите людей которые предложат поставить подъезды на видеонаблюдение и сколько это будет стоить. Потом делайте выводы
-
- Ивановский Магвчера, 09:45как будто это один человек. кто-то сделал в первый раз, а молодежь торчащая постоянно в подъезде решили повторить, ведь это круто
-
- 003вчера, 12:52Ушлепки конкретные,люди живут в однушках с детьми,на 15-20 т.р в месяц,коляску не затащишь в квартиру.Поймать поджигателя облить чем он там поджигает и посмотреть как он горит.И мир станет лучше.