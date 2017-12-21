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26 декабря – Новогодние сказки в Резиденции Деда Мороза
Вход бесплатный
Самых послушных и прилежных малышей приглашаем в Резиденцию Деда Мороза на новогодние сказки. 26 декабря в «Серебряном городе» пройдут интерактивные развлекательные программы для детей совершенно бесплатно.
Новогодний захватывающий сюжет, хоровод со сказочными героями, праздничные конкурсы и викторины ждут наших маленьких гостей. А еще каждому участнику праздника – сладкая вата в подарок.
Начало представлений: 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, Атриум.
И, конечно, для всех посетителей Резиденции Деда Мороза будут работать новогодние игры и волшебная карусель.
А в «Серебряном парке» с 12:00 до 15:00 вас ждет новогодняя развлекательная программа, большая добрая панда и веселые квесты. В течение всего дня вход в «Серебряный парк» свободный!
Добро пожаловать!
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Комментарии (3)
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- ЭНОРМОЗ21.12.2017 13:20Такое решение можно только приветствовать, еще бы организовали посещение парка ребятишками из детских домов.
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- РЕМАРКа21.12.2017 14:29Как организовать? Вход свободный.Ворота открыты.Реклама повсюду.Осталось только воспитателям детей привести в Парк.
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- ЭНОРМОЗ21.12.2017 14:35Просто привести можно своего ребенка (детей), а коллективное посещение это вообще то мероприятие, которое требует организации. Можно конечно делать все через одно место, но делая все через него, нечего потом удивляться, что так делают другие!