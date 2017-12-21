Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

21.12.2017 13:11

26 декабря – Новогодние сказки в Резиденции Деда Мороза

Вход бесплатный


Самых послушных и прилежных малышей приглашаем в Резиденцию Деда Мороза на новогодние сказки. 26 декабря в «Серебряном городе» пройдут интерактивные развлекательные программы для детей совершенно бесплатно.

Новогодний захватывающий сюжет, хоровод со сказочными героями, праздничные конкурсы и викторины ждут наших маленьких гостей. А еще каждому участнику праздника – сладкая вата в подарок.

Начало представлений: 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, Атриум.

И, конечно, для всех посетителей Резиденции Деда Мороза будут работать новогодние игры и волшебная карусель.

А в «Серебряном парке» с 12:00 до 15:00 вас ждет новогодняя развлекательная программа, большая добрая панда и веселые квесты. В течение всего дня вход в «Серебряный парк» свободный!

Добро пожаловать!


Сер.парк.jpg

Сказка.jpg

На правах рекламы



  • оцените новость:
  • (0)
  • 1204
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Такое решение можно только приветствовать, еще бы организовали посещение парка ребятишками из детских домов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как организовать? Вход свободный.Ворота открыты.Реклама повсюду.Осталось только воспитателям детей привести в Парк.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Просто привести можно своего ребенка (детей), а коллективное посещение это вообще то мероприятие, которое требует организации. Можно конечно делать все через одно место, но делая все через него, нечего потом удивляться, что так делают другие!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •