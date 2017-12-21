26 декабря – Новогодние сказки в Резиденции Деда Мороза

Вход бесплатный





Самых послушных и прилежных малышей приглашаем в Резиденцию Деда Мороза на новогодние сказки. 26 декабря в «Серебряном городе» пройдут интерактивные развлекательные программы для детей совершенно бесплатно.

Новогодний захватывающий сюжет, хоровод со сказочными героями, праздничные конкурсы и викторины ждут наших маленьких гостей. А еще каждому участнику праздника – сладкая вата в подарок.

Начало представлений: 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, Атриум.

И, конечно, для всех посетителей Резиденции Деда Мороза будут работать новогодние игры и волшебная карусель.

А в «Серебряном парке» с 12:00 до 15:00 вас ждет новогодняя развлекательная программа, большая добрая панда и веселые квесты. В течение всего дня вход в «Серебряный парк» свободный!

Добро пожаловать!













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