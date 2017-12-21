В Ивановской области городскую ёлку власти пытались спилить не в лесу, а во дворе частного дома

Растущую ель отстояла местная жительница (фото)





Не в лесу родилась ёлочка, оказывается – та самая, которая на праздник к нам пришла. Это подтверждает «чудесная» предновогодняя история, которая произошла на днях в Пучеже.

Ещё в 90-х годах пучежская семья вместе со своими детьми посадила во дворе собственного дома ель. Дети росли, каждый Новый год играя у ёлки, украшали ее всей улицей, водили хороводы. Годы шли. Ёлочка превратилась в большую пушистую и красивую ель. Дети стали взрослыми и разъехались по разным городам. Но ёлка осталась, каждый день напоминая хозяйке о том, что сажали дерево когда-то всей семьей, как память о детях.

Наступил декабрь 2017-го…

«Вчера, 20 декабря, выглянув в окно, я увидела, что ёлку хотят спилить, - рассказывает жительница Пучежа. - Подъехал кран, рабочие с бензопилами ходят». Всё поняв, женщина выбежала на улицу, чтобы разобраться «с этим произволом». «На мой вопрос «Что происходит?» мне ответили: «Это не ваша территория, межуйте землю вокруг дома, тогда не спилим и будет елка ваша. Разрешение нам требуется, когда земля отмежёвана. Эта елка подходит по параметрам, мы искали другую елку, но найти не можем».

После этих слов женщина позвонила в дежурную часть и вызвала полицию. Но к моменту прибытия полицейских муниципальных лесорубов на месте уже не было – уехали искать городскую ёлку всё-таки в лесу, а, может, и другом дворе.

«Такое происходит каждый год, рассказывают жители города: то за деньги предлагают спилить елку, то просто спиливают без разрешения и уведомления. Так что, если вдруг не увидите свою елку-красавицу, посаженную своим руками, ищите ее на городской площади!», - так заканчивает свой рассказ жительница Пучежа, отстоявшая растущую во дворе дома ёлку.

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