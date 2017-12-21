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Новости

21.12.2017 12:40

В Ивановской области городскую ёлку власти пытались спилить не в лесу, а во дворе частного дома

Растущую ель отстояла местная жительница (фото)


Не в лесу родилась ёлочка, оказывается – та самая, которая на праздник к нам пришла. Это подтверждает «чудесная» предновогодняя история, которая произошла на днях в Пучеже.

Ещё в 90-х годах пучежская семья вместе со своими детьми посадила во дворе собственного дома ель. Дети росли, каждый Новый год играя у ёлки, украшали ее всей улицей, водили хороводы. Годы шли. Ёлочка превратилась в большую пушистую и красивую ель. Дети стали взрослыми и разъехались по разным городам. Но ёлка осталась, каждый день напоминая хозяйке о том, что сажали дерево когда-то всей семьей, как память о детях.

Наступил декабрь 2017-го…

«Вчера, 20 декабря, выглянув в окно, я увидела, что ёлку хотят спилить, - рассказывает жительница Пучежа. - Подъехал кран, рабочие с бензопилами ходят». Всё поняв, женщина выбежала на улицу, чтобы разобраться «с этим произволом». «На мой вопрос «Что происходит?» мне ответили: «Это не ваша территория, межуйте землю вокруг дома, тогда не спилим и будет елка ваша. Разрешение нам требуется, когда земля отмежёвана. Эта елка подходит по параметрам, мы искали другую елку, но найти не можем».

После этих слов женщина позвонила в дежурную часть и вызвала полицию. Но к моменту прибытия полицейских муниципальных лесорубов на месте уже не было – уехали искать городскую ёлку всё-таки в лесу, а, может, и другом дворе.

«Такое происходит каждый год, рассказывают жители города: то за деньги предлагают спилить елку, то просто спиливают без разрешения и уведомления. Так что, если вдруг не увидите свою елку-красавицу, посаженную своим руками, ищите ее на городской площади!», - так заканчивает свой рассказ жительница Пучежа, отстоявшая растущую во дворе дома ёлку.



ключевые слова: Новый год ёлка
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  • (2)
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Комментарии (38)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто там глава города? Предлагаю отпилить ему его "хозяйство"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я против. Живём в 21 веке. Считаю такие методы неуместными!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так это опять: понять и простить?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жур... Жур.. Жур... Жур... Всё пожурили, теперь сами разберутся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совсем уже охренели 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да... О хрене тоже надо позаботиться. Не одними же помидорами и огурцами жить, а? Закусочки разной хочется. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё столы к Новому году собирают)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лень было в лесу лазить. Смылись, значит не было у них разрешения на спиливание ёлки в городской черте. Оборзели козлы. Номер машины запомнили? Пишите заявление в прокуратуру. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ёлочка она ведь такая... ещё довести надо... А на чём? Сани то без электричества, а?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Пучежанин								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Елочку пытались спилить с подачи зам .главы Маслова Д.Н. здесь не удалось, спилили около клуба юных моряков и так каждый год								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А у меня и ёлочка сама рубится. И вода поступает. Всё по щучьему веленью. Никаких моряков не надо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Закидайте меня камнями,но если ёлка на муниципальной земле,а не на земле этой семьи,то вполне имели право спилить.Просто связываться не захотели.
    
Конечно,когда с детьми много лет назад это дерево сажали,не предполагали,что будет такое понятие,как межевание по спутнику с установкой границ владения в координатах.
    
Росла бы ель на узаконенном семьей участке,никакая администрация с пилами бы на метр не приблизилась к ней.
    
Поэтому всем совет:Узаканивайти свои владения.И не будет таких неприятных предновогодних слезливых историй.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"если ёлка на муниципальной земле,а не на земле этой семьи,то вполне имели право спилить" - аргументируете со ссылкой на нормативные акты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бери читай,там под каждый пункт эту ёлку можно подвести:ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА
    

    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

    
от 19 декабря 2007 года N 4291								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Читать даже не буду, где г. Иваново и где Пучеж? Правоведы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И нечего тогда спрашивать, раз так далеки от правовой грамотности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 09:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давай блесни своим образованием, близкая к правовой грамотности, докажи выпускнику юрфака ИВГУ как Постановление Главы города Иваново регулирует права и обязанности властей и граждан в г. Пучеж? Про айкью вообще умолчу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • вчера, 11:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чем ты хвастаешься Выпускник ИВГУ??? В Универе вечный недобор,там одни дебилы учатся.Берут туда всех подряд,кто минимальный порог по баллам ЕГЭ перешагнул.
    
Правильно,что про СВОЙ айкью молчишь.Он у тебя на нуле.
    
Для инфы: указанное Постановление распространияется на всю Ивановскую область,будь то Пучеж,Шуя,Юрьевец.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 12:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дебил, читал ли хоть название постановления? А инфа твоя дырявая для таких же как ты. Как может постановление главы муниципального образования распространяться на другое муниципальное образование? И береги свой еблет, думаю много порядочных людей, закончивших ИВГУ захотят тебе его разбить! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ремарка права. По поводу земли сейчас всё прозрачно. Есть Публичная кадастровая карта. Стояла бы ёлочка на частной земле, к ней близко бы никто не подошёл. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой умный! Как тот работяга с бензопилой - он наверняка так и сказал женщине: а имеете ли вы, женщина, "такое понятие, как межевание границ по спутнику с установкой владения в координатаХ"? Но женщина не струхнула от такой зауми и чисто по-русски выдала ему свое "понятие". А вот юные моряки не смогли отстоять свою ель, салаги.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Виктория, Вы почему то всё воспринимаете в штыки. И отсутствие законов, и их плохую работу, и наличие законов. Земля должна быть отмежована у всех. И все обязаны платить налоги. Но увы.. оформлена только половина участков. Остальные халявщики живут за наш счёт. Почему я должна платить налог, а эта милая женщина с ёлкой не платит (судя из вышенаписанного) Нельзя так. Закон един. Возможно он суров,) но это закон!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно жив ли хозяин в этой семье? Плохая примета ёлку у дома держать. Много раз в этом убеждалась. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что без елки как Дункан Маклауд будешь?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Энормоз, главное чтоб Дункан Джеймс))))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О, Боже, вот это у меня опечатка))) Главное, чтоб НЕ Дункан Джеймс!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 13:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Упаси господь!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Нунифигажсебе!								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 14:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То есть, на городских улицах можно пилить что угодно? Это же не частная территория.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Можно,но не всем								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Нунифигажсебе!								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Например, елки на площади Ленина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понадобятся и их спилят.Как всю Набережную года четыре назад.Не побрезгуют. Как голубые ели у универмага на пересечении Громобоя и Энгельса (была там доска почета ,если помните,в окружении елей голубых)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ataman196519								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чтобы спилить ёлочку в лесу нужно лесному хозяйству денежку заплатить за это,денежки взяли в карман,а ёлочку решили взять за бесплатно во дворе частного дома, вот в чём фишка здесь была.)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • вчера, 11:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не двор частного дома!!!А улица!Земли общего пользования!.То биш городские=муниципальные!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Нептун								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Электрики спиливают крупные деревья прямо на частной территории.  Типа мешают проводам. Только деревья были посажены задолго до появления проводов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если существует угроза несоблюдения безопасного расстояния от ветвей дерева до проводов, то возможно будут пилить...ветки  (а могут и дерево целиком). Ради Вашей же безопасности. Земельные дела, охранные зоны... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 09:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спилить и сделать можно все что угодно, актуальнее вопрос законно это или нет, и будет ли кто заниматься проверкой по данному факту!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так и есть, раньше территорию облагораживали для людей и делали всё для людей. а сейчас лишь бы заработать и сэкономить, а то что получиться себе в карман и за бугор вывезти если получиться. Пока в стране господствуют такие отношения ничего хорошего не предвидеться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • вчера, 17:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							все от нас самих зависит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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