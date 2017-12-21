Станислав Воскресенский улучшил свое положение в национальном рейтинге

Мнение экспертов о силе и слабости врио губернатора Ивановской области





Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» составил итоговое за 2017 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты нацрейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский попал во вторую, середнячковую, группу рейтинга, заняв 44 место. Вот как деятельность Воскресенского и соответствующее ей положение в национальном рейтинге прокомментировали эксперты ЦИК «Рейтинг»:

«Станислав Воскресенский (Ивановская область) попал, без всяких натяжек, в депрессивный регион и пока ведёт себя с ним очень осторожно. Тем не менее, с его приходом связаны большие надежды. Отчасти на крыльях этих надежд он и улучшил своё положение в «Национальном рейтинге». Однако в его пользу сыграл не только этот футурологический по своей сути фактор. К заслугам Станислава Воскресенского относят получение дополнительного бюджетного кредита (2,2 млрд рублей). Также позитивно были восприняты планы развития железнодорожного транспорта, в частности предложение пустить скорый поезд «Ласточка» от Иваново до Москвы, а в туристической сфере — расширение Плёсского кластера.

Ожидаемое увеличение в будущем году получаемых Ивановской областью дотаций на 20%, безусловно, не окажется для неё лишней. Хотя это не столько является заслугой самого губернатора, сколько следствием коррективы своей финансовой политики федеральным центром, но именно Станислав Воскресенский сможет располагать большими ресурсами для реализации своих планов. Сокращение чиновников и госслужащих, декларированное врио, имеет понятный финансовый смысл, и, как везде, традиционно поддерживается населением. Благоприятно на имидж Станислава Воскресенского повлиял отказ от мигалки и машины сопровождения.

В то же время, регион пока находится в очень тяжёлом положении. Задолженность его очень велика (хотя и не рекордная в масштабах РФ) при большой доле задолженности коммерческой. Инвестиционная привлекательность Ивановской области чрезвычайно низка. Её сотрясают коррупционные скандалы. Не радует своими показателями промышленность. Ивановская область оказалась среди десяти регионов, которые провалили по срокам программу по переселению из аварийного жилья.

Слабостью Станислава Воскресенского является отсутствие у него своей команды. Поэтому основу его нынешнего окружения составляют те же самые чиновники, которые окружали прежнего главу. С учётом того, что многие эксперты считают именно их ответственными за провал предыдущего губернатора, подобная кадровая стагнация не может не представлять угрозы и для Станислава Воскресенского. Однако предполагается, что с его приходом закончится конфликт руководителя области с силовиками, характерный для предыдущего правления. А это уже не мало».

Лидером национального рейтинга глав субъектов РФ стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Аутсайдером – Виктор Зимин, глава Республики Хакасия.

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