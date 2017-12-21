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Новости

21.12.2017 11:55

Станислав Воскресенский улучшил свое положение в национальном рейтинге

Мнение экспертов о силе и слабости врио губернатора Ивановской области


Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» составил итоговое за 2017 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты нацрейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский попал во вторую, середнячковую, группу рейтинга, заняв 44 место. Вот как деятельность Воскресенского и соответствующее ей положение в национальном рейтинге прокомментировали эксперты ЦИК «Рейтинг»:

«Станислав Воскресенский (Ивановская область) попал, без всяких натяжек, в депрессивный регион и пока ведёт себя с ним очень осторожно. Тем не менее, с его приходом связаны большие надежды. Отчасти на крыльях этих надежд он и улучшил своё положение в «Национальном рейтинге». Однако в его пользу сыграл не только этот футурологический по своей сути фактор. К заслугам Станислава Воскресенского относят получение дополнительного бюджетного кредита (2,2 млрд рублей). Также позитивно были восприняты планы развития железнодорожного транспорта, в частности предложение пустить скорый поезд «Ласточка» от Иваново до Москвы, а в туристической сфере — расширение Плёсского кластера.

Ожидаемое увеличение в будущем году получаемых Ивановской областью дотаций на 20%, безусловно, не окажется для неё лишней. Хотя это не столько является заслугой самого губернатора, сколько следствием коррективы своей финансовой политики федеральным центром, но именно Станислав Воскресенский сможет располагать большими ресурсами для реализации своих планов. Сокращение чиновников и госслужащих, декларированное врио, имеет понятный финансовый смысл, и, как везде, традиционно поддерживается населением. Благоприятно на имидж Станислава Воскресенского повлиял отказ от мигалки и машины сопровождения.

В то же время, регион пока находится в очень тяжёлом положении. Задолженность его очень велика (хотя и не рекордная в масштабах РФ) при большой доле задолженности коммерческой. Инвестиционная привлекательность Ивановской области чрезвычайно низка. Её сотрясают коррупционные скандалы. Не радует своими показателями промышленность. Ивановская область оказалась среди десяти регионов, которые провалили по срокам программу по переселению из аварийного жилья.

Слабостью Станислава Воскресенского является отсутствие у него своей команды. Поэтому основу его нынешнего окружения составляют те же самые чиновники, которые окружали прежнего главу. С учётом того, что многие эксперты считают именно их ответственными за провал предыдущего губернатора, подобная кадровая стагнация не может не представлять угрозы и для Станислава Воскресенского. Однако предполагается, что с его приходом закончится конфликт руководителя области с силовиками, характерный для предыдущего правления. А это уже не мало».

Лидером национального рейтинга глав субъектов РФ стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Аутсайдером – Виктор Зимин, глава Республики Хакасия.



ключевые слова: губурнаторы Станислав Воскресенский рейтинг
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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									zapravdy								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мужик говорят нормальный,не пустозвон,есть связи и тд, но ...один в поле не воин,команда нужна!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чего Вам помидоры с грядки прямо зимой что ли? Подождать надо... Лето будет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пока только соления, есть и огурчики...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне кажется неуместно за такой короткий срок говорить о повышении в рейтинге за счет какой-либо проделанной губернатором работы. Скорее всего это понижение в рейтинге других субъектов и за счет этого повышение у нас. Хотелось бы чтобы данный аванс был компенсирован и в дальнейшем опережен конкретной работой по развитию региона. Надоело завидовать другим, губернатору - удачи в работе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая удача... какая удача... А кто об огурцах с помидорами будет думать, А? ЧЁ ВСЮ ЖИЗНЬ НА СОЛЕНИЯХ БУДЕМ ЖИТЬ???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если он оставит старую команду, то ничего не изменится.Это болото! Все эти Громову, Хасбулатовы, Юферовы... и т.д. его и утопят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем романтизирровать? "Все эти Громовы, Хасбулатовы, Юферовы" -Это люди из его обоймы. Он ничем не лучше их, раз выбрал именно их.  И о рейтинге. Какая-то компашка дает непонятный рейтинг. как это губер улучшил свои позиции? А что, было хуже? И ничего он пока не сделал для области - только поездил по некоторым районам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Смотрите не пересолите...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pirate								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 13:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							справедливости ради:
    
-  получение дополнительного бюджетного кредита (2,2 млрд рублей)
    
- рост дотаций на 20% 
    

    
вот этого  всего еще Коньков добился... а теперь вишь у нас это причина для поднятия в рейтинге нового врио губернатора ))) "эксперты", млин...
    

    
Ну нашли бы чего посерьезнее что ли... и так всяким этим рейтингам доверия ноль. В окно на Садовое кольцо смотрят эти аналитики, в области не разу не бывали - а экспертные мнения свои высказывают...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, а что Вы хотите: не за украшение же города к Новому году его в рейтинге поднимать, а больше и вспомнить-то нечего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановский избиратель								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 16:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Но почему же нечего сказать о работе нового губернатора? Согаз открывает офис. 1000!!! рабочих мест для города и не слабо оплачиваются. Молодец!!! Ещё таких пару- тройку дел сделает, то совсем не зря приехал. Рабочие места, вот что нужно Иваново, области. В мэрии не чешутся о рабочих местах, скорее наоборот. А как они нужны в районах? В следующим году посмотрим, если будет движение в сторону создания рабочих мест, то проголосую за Воскресенского. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они планировали расширяться ещё в 2016 году, при чем здесь нынешний ИО???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как при чём? Он же чётко сказал... Я слышал. Хотели столько рабочих мест, а мы поговорили и сделали больше...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Рабочие места... рабочие места... о чём Вы? Сколько положено по должности вот это интересно... Одним штатным расписание не отделаешься... Цифры... Цифры нужны...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 18:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А материальное случайно не улучшил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как он мог себя зарекомендовать за такой короткий промежуток? Страна дураков								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О... Новое слово смотрю выучили) А попробуйте его повидоизменять...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 22:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Один макс умён. Вроде молод, а ноет, как дед 70-летний. Не устраивает, кто тебя в стране дураков держит? Давай шуруй в страну умных. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Нептун								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Губернатору надо на туризм внимательнее посмотреть. В нашей области мало точек роста. Туризм одна из реальных. До Плеса много было наработок. Может Губернатору стоит пообщаться с Экспертным Советом по туризму или с Ассоциацией сельских гостевых домов или с бывшими Главами городов и районов имеющих потрясающий въездной потенциал. Юрьевец, Южа, Заволжск. Например с Васильевым А.М. из Юрьевца. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гагарин								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 22:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Коньков,пока был временно исполняющим обязанности,тоже постоянно улучшал свои рейтинги,и что из этого получилось?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Барановский								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 22:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ерунда.Кремлевцы парню сказали,чтобы двигал в Иваново.Станислав здесь нарисовался.Результаты-смешно говорить.Команда-я вам врежу.Далеко не уедешь.По кой хрен Путину надо было менять Конькова на Воскресенского.Чтобы пар выпустить?Или предвыборный зигзаг по ивановскому региону?Народ наелся до отвала коррупционными скандалами.А зесь- по наезженной коллее.Хасбулатовы и прочие личности.Лично меня Воскресенский  не впечатлил.Не вижу позитивок.Какое-то невнятное телодрыгание!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 23:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тролляндия во всю работает)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 23:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ладно я спать. Приятного ужина или полдника еще наверно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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