Жители ряда улиц в Иванове временно останутся без газа

Список адресов





25 декабря в Иванове в связи с ремонтными работами на газопроводе низкого давления с 08:00 до 21:00 будет прекращено газоснабжение жилых домов по следующим адресам:

- ул. 17-я Линия, д. №: 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63/29, 49/31, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33/54;

- ул. 18-я Линия, д. №: 54, 56, 58, 60, 62, 64/31, 50/33, 48, 46, 44, 44б, 42, 40, 38, 36;

- ул. 1-я Высоковольтная, д. №: 30/52.

27 декабря с 09:00 до 16:00 газа не будет в доме 3-А на 8-й Меланжевой улице. Об этом сообщает ивановская мэрия.

поделиться ссылкой:

