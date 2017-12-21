Новости
Ивановцев научат противостоять беспределу банков и коллекторов
В областном центре пройдет бесплатный семинар «Защита заёмщика»
23 декабря в областном центре состоится бесплатный семинар «Защита заёмщика», или «Как грамотно противостоять беспределу банков и коллекторов». Его проведет Дмитрий Рукавишников – юрист, специализирующийся на защите интересов заёмщиков. Он расскажет, как защитить свои права при выборе кредитных продуктов, на что обращать внимание при оформлении кредита и страховки, как не попасть в «кредитное рабство» к банку.
Планируется, что на семинаре пройдет обучение по следующим темам: ипотека, автокредит, потребительское кредитование, выбор кредитных продуктов и банков, как правильно читать кредитный договор, права коллекторов.
Семинар состоится по адресу: ул. Октябрьская, д.11 (вход с торца). Начало - в 11:00.
- оцените новость:
-
(0)
- 1065
- 2
Комментарии (2)
-
- Habala21.12.2017 12:00Рукав сам должник, если что. А теперь в ссаном подвале будет рассказывать, как нахлабучивать других. Круто. Зато "болотный узник".
-
- ЕщеОдинПрохожий21.12.2017 20:05Работники банков и коллекторов на этом семинаре будут опознавать и ловить своих обманутых клиентов. И тащить их на расправу и выбивание долгов.