Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

21.12.2017 11:05

Ивановцев научат противостоять беспределу банков и коллекторов

В областном центре пройдет бесплатный семинар «Защита заёмщика»


23 декабря в областном центре состоится бесплатный семинар «Защита заёмщика», или «Как грамотно противостоять беспределу банков и коллекторов». Его проведет Дмитрий Рукавишников – юрист, специализирующийся на защите интересов заёмщиков. Он расскажет, как защитить свои права при выборе кредитных продуктов, на что обращать внимание при оформлении кредита и страховки, как не попасть в «кредитное рабство» к банку.

Планируется, что на семинаре пройдет обучение по следующим темам: ипотека, автокредит, потребительское кредитование, выбор кредитных продуктов и банков, как правильно читать кредитный договор, права коллекторов.

Семинар состоится по адресу: ул. Октябрьская, д.11 (вход с торца). Начало - в 11:00.



ключевые слова: банки кредиты коллекторы семинар
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1065
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Habala								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Рукав сам должник, если что. А теперь в ссаном подвале будет рассказывать, как нахлабучивать других. Круто. Зато "болотный узник". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Работники банков и коллекторов на этом семинаре будут опознавать и ловить своих обманутых клиентов. И тащить их на расправу и выбивание долгов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •