Ивановцев научат противостоять беспределу банков и коллекторов

В областном центре пройдет бесплатный семинар «Защита заёмщика»





23 декабря в областном центре состоится бесплатный семинар «Защита заёмщика», или «Как грамотно противостоять беспределу банков и коллекторов». Его проведет Дмитрий Рукавишников – юрист, специализирующийся на защите интересов заёмщиков. Он расскажет, как защитить свои права при выборе кредитных продуктов, на что обращать внимание при оформлении кредита и страховки, как не попасть в «кредитное рабство» к банку.

Планируется, что на семинаре пройдет обучение по следующим темам: ипотека, автокредит, потребительское кредитование, выбор кредитных продуктов и банков, как правильно читать кредитный договор, права коллекторов.

Семинар состоится по адресу: ул. Октябрьская, д.11 (вход с торца). Начало - в 11:00.

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