В Ивановской области начали разрисовывать детские поликлиники

Идея руководителя облздрава Артура Фокина начала воплощаться в жизнь (фото)





В декабре на стенах холла первого и второго этажей детской поликлиники Фурмановской ЦРБ появились рисунки. Яркие картинки, с любимыми персонажами из сказок и мультфильмов созданы благодаря стараниям художников детской художественной школы под руководством директора В.М. Молчановой.

Как отметили в руководстве ЦРБ, целью проекта стало создание более комфортных условий для маленьких пациентов и их родителей во время посещения медицинского учреждения.

Врачи детской поликлиники уверены, что красочная атмосфера вокруг благоприятно влияет на настроение и самочувствие посетителей. Интересная задумка уже вызвала положительные отклики у маленьких посетителей и их родителей.

Напомним, месяц назад руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин обратился к общественности с предложением подключиться к работе по преобразованию внешнего облика и интерьеров детских учреждений здравоохранения нашего региона. Предложение вызвало много откликов и идей, лучшие из которых будут реализованы уже в скором времени.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области

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