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Новости

21.12.2017 10:53

В Ивановской области начали разрисовывать детские поликлиники

Идея руководителя облздрава Артура Фокина начала воплощаться в жизнь (фото)


В декабре на стенах холла первого и второго этажей детской поликлиники Фурмановской ЦРБ появились рисунки. Яркие картинки, с любимыми персонажами из сказок и мультфильмов созданы благодаря стараниям художников детской художественной школы под руководством директора В.М. Молчановой.

Как отметили в руководстве ЦРБ, целью проекта стало создание более комфортных условий для маленьких пациентов и их родителей во время посещения медицинского учреждения.

Врачи детской поликлиники уверены, что красочная атмосфера вокруг благоприятно влияет на настроение и самочувствие посетителей. Интересная задумка уже вызвала положительные отклики у маленьких посетителей и их родителей.

Напомним, месяц назад руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин обратился к общественности с предложением подключиться к работе по преобразованию внешнего облика и интерьеров детских учреждений здравоохранения нашего региона. Предложение вызвало много откликов и идей, лучшие из которых будут реализованы уже в скором времени.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области



ключевые слова: дети поликлиника художники рисунки оформление
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
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  • 21.12.2017 10:59
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Прелесть какая!!! Реально хорошее дело.Даже текст читать не стала.Посмотрела рисунки и порадовалась за маленьких посетителей мед.учреждений.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 11:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Красиво. Да. Мне тоже нравится. Больше всего Айболит и крокодил. )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sophia Loren								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							еще бы взрослые начали...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это к Вахтангу... Он на фантазии горазд ... Такое нарисовать может, что сам ничего долго понять не может. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
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  • 21.12.2017 13:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодцы. Могут когда хотят хорошее дело сделать. А когда поликлиники будут расписаны нужно подвести итоги и лучших художников наградить. Ценными подарками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 21.12.2017 15:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы когда завезете вакцины от полиомелита, художники? Когда пропадут гигантские очереди к терапевтам? Когда исчезнут очереди к специалистам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 21.12.2017 19:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Вахтангу в палате будут рисовать,подскажите пожалуйста!?))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роман Иванов								
							
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  • вчера, 09:00
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										0
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							У нас бесплатный только терапевт и то они все прикормлены иностранными лекарственными менеджерами  выписывают дорогие импортные лекарства и отправляют лечится в платные клиники мотивируя тем что талоны бесплатные будут через полгода,до бесплатных специалистов мало народу доживает,ближайшее место в очереди до них тоже платное либо по знакомству,не говоря уже об отношении специалистов к бесплатным больным,я имею в виду взрослую поликлинику номер 8 про другие не знаю.Художественную деятельность в детских оздоровительных учереждениях поддерживаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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