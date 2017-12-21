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В Ивановской области начали разрисовывать детские поликлиники
Идея руководителя облздрава Артура Фокина начала воплощаться в жизнь (фото)
В декабре на стенах холла первого и второго этажей детской поликлиники Фурмановской ЦРБ появились рисунки. Яркие картинки, с любимыми персонажами из сказок и мультфильмов созданы благодаря стараниям художников детской художественной школы под руководством директора В.М. Молчановой.
Как отметили в руководстве ЦРБ, целью проекта стало создание более комфортных условий для маленьких пациентов и их родителей во время посещения медицинского учреждения.
Врачи детской поликлиники уверены, что красочная атмосфера вокруг благоприятно влияет на настроение и самочувствие посетителей. Интересная задумка уже вызвала положительные отклики у маленьких посетителей и их родителей.
Напомним, месяц назад руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин обратился к общественности с предложением подключиться к работе по преобразованию внешнего облика и интерьеров детских учреждений здравоохранения нашего региона. Предложение вызвало много откликов и идей, лучшие из которых будут реализованы уже в скором времени.
Фото: департамент здравоохранения Ивановской области
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Комментарии (8)
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- РЕМАРКа21.12.2017 10:59Прелесть какая!!! Реально хорошее дело.Даже текст читать не стала.Посмотрела рисунки и порадовалась за маленьких посетителей мед.учреждений.
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 11:30Красиво. Да. Мне тоже нравится. Больше всего Айболит и крокодил. )
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- Sophia Loren21.12.2017 12:04еще бы взрослые начали...
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- AlexeiYurist ♥ (Тролляндия - страна неудачников)21.12.2017 12:33Это к Вахтангу... Он на фантазии горазд ... Такое нарисовать может, что сам ничего долго понять не может.
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- Незнайка в Иванове21.12.2017 13:26Молодцы. Могут когда хотят хорошее дело сделать. А когда поликлиники будут расписаны нужно подвести итоги и лучших художников наградить. Ценными подарками.
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- IvZ21.12.2017 15:07Вы когда завезете вакцины от полиомелита, художники? Когда пропадут гигантские очереди к терапевтам? Когда исчезнут очереди к специалистам?
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- Тутошний Я21.12.2017 19:24А Вахтангу в палате будут рисовать,подскажите пожалуйста!?))))
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- Роман Ивановвчера, 09:00У нас бесплатный только терапевт и то они все прикормлены иностранными лекарственными менеджерами выписывают дорогие импортные лекарства и отправляют лечится в платные клиники мотивируя тем что талоны бесплатные будут через полгода,до бесплатных специалистов мало народу доживает,ближайшее место в очереди до них тоже платное либо по знакомству,не говоря уже об отношении специалистов к бесплатным больным,я имею в виду взрослую поликлинику номер 8 про другие не знаю.Художественную деятельность в детских оздоровительных учереждениях поддерживаю.