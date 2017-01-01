В Южском районе сложилась чрезвычайная ситуация

Жители деревень оказались отрезанными от магистральных дорог (фото)





20 декабря в администрации Южского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На нем был рассмотрен вопрос о сложившейся обстановке в селах Холуй и Хотимль, связанной с резким повышением уровня воды в реке Теза. Наиболее неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Холуе и на мосту у деревни Емельяново.

Подъем воды продолжается, по состоянию на 08.00 20 декабря уровень воды в селе Холуй в районе моста через Тезу составил 372 см, мост подтоплен. При этом в зоне возможного подтопления могут оказаться: один низководный мост, 136 домов, 410 человек, из них 63 ребёнка. При подтоплении моста транспортное сообщение экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения с данным населённым пунктом не нарушается, так как существует объездной путь через шлюз №4, расположенный в Холуе.

Мост у деревни Емельяново - понтонный. В настоящее время проезд и пешеходный переход по нему невозможен из-за поломок трапов. Мост планируется развести для пропуска накопившегося льда и мусора. На мосту работают подрядчики. Требуется организация лодочной переправы для обеспечения жизнеобеспечения населенных пунктов Емельяново, Круглово, Тараканово, Суземье, Федьково, Максимово с населением численностью 143 человека, из них 22 детей. Другой проезжей дороги к населенным пунктам нет, все 6 деревень оказались отрезанными от магистральных дорог. Ширина реки в районе моста составляет 60 метров.

Исходя из сложившейся обстановки комиссия по ЧС решила рекомендовать главе Южского района ввести режим чрезвычайной ситуации.

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